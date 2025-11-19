Ο David Lynch στο στούντιο του Kosmos

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στον φιλολογικό σύλλογο Παρνασσός, ο David Lynch παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ Truths Be Told σε μια μοναδική μουσική βραδιά: η εξαμελής μπάντα του, μαζί με 28 μουσικούς της διακεκριμένης Underground Youth Orchestra υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ηλιάδη, θα ερμηνεύσουν για πρώτη φορά τις δέκα πρωτότυπες συνθέσεις του άλμπουμ, με καλεσμένο τον Θοδωρή Ρέλλο.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, λίγο πριν από αυτήν τη μεγάλη βραδιά , ο David Lynch θα βρεθεί στο στούντιο του Kosmos, λίγο μετά τις 19:00, στην εκπομπή της Claudia Matola, για μια αποκλειστική συζήτηση γύρω από την έμπνευση, τη δημιουργική διαδικασία και το μυστήριο που συνοδεύει το Truths Be Told.

