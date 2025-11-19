Ραδιόφωνο

Ο David Lynch στο στούντιο του Kosmos

Ο David Lynch στο στούντιο του Kosmos
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00
KOSMOS

Ο David Lynch θα βρεθεί στο στούντιο του Kosmos, στην εκπομπή της Claudia Matola, για μια αποκλειστική συζήτηση γύρω από την έμπνευση, τη δημιουργική διαδικασία και το μυστήριο που συνοδεύει το Truths Be Told.

Αναλυτικά Share
Share

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στον φιλολογικό σύλλογο Παρνασσός, ο David Lynch παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ Truths Be Told σε μια μοναδική μουσική βραδιά: η εξαμελής μπάντα του, μαζί με 28 μουσικούς της διακεκριμένης Underground Youth Orchestra υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ηλιάδη, θα ερμηνεύσουν για πρώτη φορά τις δέκα πρωτότυπες συνθέσεις του άλμπουμ, με καλεσμένο τον Θοδωρή Ρέλλο.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, λίγο  πριν από αυτήν τη μεγάλη βραδιά , ο David Lynch θα βρεθεί στο στούντιο του Kosmos, λίγο μετά τις 19:00, στην εκπομπή της Claudia Matola, για μια αποκλειστική συζήτηση γύρω από την έμπνευση, τη δημιουργική διαδικασία και το μυστήριο που συνοδεύει το Truths Be Told.

Όλος ο Kosmos σε ένα ραδιόφωνο!

Kosmos 93,6

Ο David Lynch στο στούντιο του Kosmos
TAGS David LynchTruths Be Told
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Drama Therapy με τον Αντώνη Τζαβάρα
Από Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00
«Queen: Μια νύχτα στην όπερα που διαρκεί πενήντα χρόνια»
Από Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00
Dmitri Hvorostovsky (1962 – 2017), Ο Πρίγκιπας των Γερανών
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00
Το Radio Christmas της ΕΡΤ επιστρέφει αποκλειστικά στο ERT εcho
Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025