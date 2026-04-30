Ένας από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες ηθοποιούς, ο Δημήτρης Καταλειφός, τιμά το Δεύτερο Πρόγραμμα το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου.

Καλεσμένος του Φώτη Απέργη, ο δημοφιλής ηθοποιός, αλλά και σκηνοθέτης, ποιητής και ζωγράφος ανταποκρίνεται στο «Ραντεβού της Κυριακής», στις 6 το απόγευμα. Και σε μια απολαυστική δίωρη εκπομπή εξομολογείται ποια υπήρξε η πρωταγωνίστρια που τον γοήτευσε μόλις στα 13 του χρόνια και αργότερα τον οδήγησε στο θέατρο.

Πώς έγινε βασικό μέλος ιστορικών θεατρικών ομάδων όπως η «Σκηνή» και κατόπιν το «Εμπρός». Πώς ξεχώρισε σε σημαντικές παραστάσεις των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και πώς κάθε χρόνο διδάσκει τις νέες γενιές ηθοποιών τις βασικές αρχές της θεατρικής τέχνης. Επιμένοντας να αντιστέκεται στην ευκολία του κινητού, του λάπτοπ και της τηλεόρασης, ο Δημήτρης Καταλειφός θυμίζει τη γοητεία της ανάγνωσης.

photo credits: (c)patroklos_skafidas

Info

Ο Δημήτρης Καταλειφός στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

«Ραντεβού την Κυριακή» – Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πουν

Κυριακή 3 Μαΐου 2026, 18:00