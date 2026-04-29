Ο Ένκε Φεζολλάρι στο «Drama Therapy» 

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» ο Αντώνης Τζαβάρας υποδέχεται τον Ένκε Φεζολλάρι.

Ο χαρισματικός σκηνοθέτης και ηθοποιός μιλά για τη θεατρική μεταφορά του μυθιστορήματος της Λιλής Ζωγράφου «Η Αγάπη Άργησε Μια Μέρα» αλλά και για τα «Κύματα» της Βιρτζίνια Γουλφ, τη νέα παράστασή του, στην οποία σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα.

Για το «Η Αγάπη Άργησε Μια Μέρα», τη μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που αυτήν την περίοδο παρουσιάζεται στην Αθήνα, στο θέατρο Πτι Παλαί, μιλούν επίσης τρεις από τις επτά γυναίκες ηθοποιούς που συνθέτουν την ερμηνευτική ομάδα της παράστασης. Η Υρώ Λούπη, η Μαρία Χατζηιωαννίδου και η Πολυξένη Σπυροπούλου.

Το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ένας αποχαιρετισμός στον Στέφανο Ληναίο. Μέσα από δύο σύντομα αποσπάσματα συνεντεύξεών του στην Ελληνική Ραδιοφωνία, θυμόμαστε ότι εκτός από σημαντικός θεατράνθρωπος και καλλιτέχνης, υπήρξε κι ένας ακατάβλητος υπερασπιστής της Δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης και του πολιτισμού ως δημόσιο αγαθό, προσβάσιμο σε όλους.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERT εcho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Info

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 12:00

