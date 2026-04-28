Στρατηγού Μακρυγιάννη: «Απομνημονεύματα»

Ιδιαίτερης αποδοχής έτυχε η ανάρτηση για πρώτη φορά στην πλατφόρμα ERT εcho 60 επεισοδίων, στα οποία ο Τζίμης Πανούσης διαβάζει τον γραπτό λόγο του Μακρυγιάννη, όπως ο ίδιος ο Στρατηγός τον αποτύπωσε στα «Απομνημονεύματα» του.

Το ERT εcho σε συνεργασία με το Τρίτο Πρόγραμμα προχώρησαν στην ψηφιακή αποκατάσταση των αρχείων και τα παρουσιάσαν από τις 25 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου (επέτειος θανάτου στρατηγού Μακρυγιάννη)

Μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε την σειρά στο σύνολό της εδώ

Ανάγνωση: Τζίμης Πανούσης

Ραδιοφωνική σκηνοθεσία: Γιώργος Ευσταθίου

Οι μουσικές στίξεις ανήκουν στον Δημήτρη Αρσενόπουλο

Την ηχογράφηση έκαναν ο Θάνος Καλέας και ο Γιάννης Λαμπρόπουλος

Τις φωτογραφίες της ηχογράφησης τράβηξε ο Άγγελος Μίχας

Η σειρά είχε μεταδοθεί για πρώτη φορά στις 11 Ιουνίου 2012 στο Τρίτο Πρόγραμμα, και σε επανάληψη, ως τιμή στη μνήμη του Τζίμη Πανούση μια εβδομάδα μετά το θάνατό του στις 13 Ιανουαρίου 2018.

Τεχνική Επιμέλεια για το ERT εcho: Γιάννης Γιαλίνης

Επιμέλεια για το Τρίτο Πρόγραμμα: Βιργινία Νείλα

Επιμέλεια για το ERT εcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

