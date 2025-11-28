Ο Φοίβος Δεληβοριάς στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραντεβού την Κυριακή

Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πουν

«Όλοι σήμερα αντιμετωπίζουν τη ζωή σα σελέμπριτι»

«Ραντεβού την Κυριακή» στο Δεύτερο Πρόγραμμα με τον Φοίβο Δεληβοριά.



Σε μια χειμαρρώδη συνέντευξη που έδωσε στον Φώτη Απέργη γεμάτη χιούμορ και οξυδερκείς παρατηρήσεις, ο δημοφιλής τραγουδοποιός μιλά για τα σενάρια με κροκοδείλους που έγραφε μικρός. Για τους σημαντικούς καλλιτέχνες πέραν του τοπ τεν στους κόσμους των οποίων αποδρούσε. Για τις «ηλεκτροδοτήσεις» ανάμεσα σε ετερόκλητα μουσικά είδη που αναζωογονούν το τραγούδι. Αλλά και για ερμηνευτές σαν τον Μαζωνάκη που «είναι σα ροκ σταρ, έχει ένα δαιμόνιο κι ένα θείο στοιχείο μέσα του». Ολ’ αυτά, σε μια εποχή όπου πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε και να διεκδικούμε, καθώς «ζούμε την άλωση της λαϊκής συνείδησης από την αναζήτηση ενός πλαστικού παραδείσου εδώ και τώρα».

Συνθέτες, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ηθοποιοί, τραγουδιστές, αλλά και αρχαιολόγοι και ιστορικοί της τέχνης, άνθρωποι δηλαδή που υπηρετούν διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού, αλλά και της ψυχαγωγίας, έρχονται καλεσμένοι κάθε δεύτερη Κυριακή στις 18.00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7. Για να αφηγηθούν πώς αφοσιώθηκαν στο τραγούδι, το θέατρο ή τη συγγραφή, μα και για να μας εμπιστευτούν στιγμές της ζωής τους που τους καθόρισαν και δε θα τις ξεχάσουν.

