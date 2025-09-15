Ο Γιώργος Περρής στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου η Βάνα Δαφέρμου φιλοξενεί στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος τον Γιώργο Περρή στις 2 το μεσημέρι.

Αφορμή στάθηκε η παράσταση του στο Παλλάς, μία μοναδική βραδιά γιορτής, συγκίνησης και επανένωσης με το κοινό του, με τίτλο «Μαζί ή Κανείς», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου με Special guests τη Μαρίζα Ρίζου και τη Παυλίνα Βουλγαράκη.

Καλλιτέχνης με φαντασία και δυναμική, με έντονη παρουσία στην ελληνική και διεθνή σκηνή, ο Γιώργος Περρής έχει τη μοναδική ικανότητα να συνδέει διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες μέσα από το τραγούδι. Εξάλλου θεωρείται ως ένας από τους πιο ξεχωριστούς Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του, με παρουσία σε πάνω από 45 χώρες και εξαιρετικές συναντήσεις.

Info:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 στις 14:00

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Παντός Καιρού | Βάνα Δαφέρμου

