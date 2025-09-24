Ο Ludovico Einaudi ζωντανά στο Kosmos 93,6!

Ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης και πιανίστας Ludovico Einaudi μιλάει αποκλειστικά στο Kosmos 93,6 πριν την εμφάνισή του, για πρώτη φορά, στο εκπληκτικής ομορφιάς Καλλιμάρμαρο στάδιο.

Η πρωινή εκπομπή “The Kosmopolitans” με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη θα συνδεθεί ζωντανά με το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία όπου η Κλάουντια Μάτολα θα συναντήσει τον σημαντικό Ιταλό μουσικό και έναν από τους πιο επιτυχημένους πιανίστες/συνθέτες κλασικής μουσικής στον κόσμο και θα μεταφέρει on air τις σκέψεις και τα συναισθήματά του λίγες μόλις ώρες πριν την μεγάλη του συναυλία στο Καλλιμάρμαρο με συνοδεία 20μελούς ορχήστρας.

Πρόκειται για έναν σημαντικό μουσικό (γιο του ιδρυτή του εκδοτικού οίκου Einaudi και εγγονό του πρώτου Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας μεταπολεμικά), που οι περισσότεροι ακροατές τον γνωρίζουν από τα soundtracks κινηματογραφικών ταινιών ("Intouchables", "I’m Still Here", "The Father", "Nomadland"), τηλεοπτικών σειρών ("Doctor Zhivago", "This is England", "Acquario") και διαφημίσεων. Όμως, έχει κατακτήσει και το νεότερο κοινό, με πιο ηχηρό παράδειγμα το κομμάτι “Experience” που έχει πάνω από 15 δισεκατομμύρια views στο TikTok! Άλμπουμ όπως τα “Elements” και “In A Time Lapse” έχουν καθιερωθεί ως κλασικά της σύγχρονης μουσικής, ενώ το minimal ύφος του είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα για τον ακροατή του 21ου αιώνα. Ο Ludovico Einaudi θα παρουσιάσει γνωστές συνθέσεις του και υλικό από ολόκληρη τη δισκογραφία του αλλά και συνθέσεις του για το θέατρο και τον χορό, ενώ θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά, κομμάτια από τον δίσκο του “The Summer Portraits” που κυκλοφόρησε προσφάτως.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί

