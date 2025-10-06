Ο Μάρκος Κούμαρης των Locomondo παίζει μπάλα στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Τον Μάρκο Κούμαρη φιλοξενεί η εκπομπή «Πρόσωπα» της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 21:00. Ο συνδημιουργός και τραγουδιστής των Locomondo θα μοιραστεί με τους ακροατές της ΕΡΑ μοναδικές στιγμές και ιστορίες γύρω από τη «στρογγυλή Θεά».

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκλεκτοί φίλοι, προσωπικότητες του αθλητισμού και των media, όπως ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Βασίλης Σκουντής και ο Γιώργος Χαϊκάλης.

Η εκπομπή υπόσχεται πολλές εκπλήξεις που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου και της μουσικής.

Μη χάσετε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, 21:00 έως 23:00, την εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη, στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.