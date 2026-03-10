Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 3 το μεσημέρι στο Δεύτερο Πρόγραμμα, ο Πάνος Χρυσοστόμου και ο Σιδερής Πρίντεζης ενώνουν τις εκπομπές τους και φιλοξενούν τον δημοσιογράφο και κριτικό Παναγιώτη Τιμογιαννάκη με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του "ΟΣΚΑΡ".

Σε μία συζήτηση εφ' όλης της ύλης για τον κινηματογράφο, διανθισμένη με μουσικές και τραγούδια από αγαπημένες ταινίες, αλλά και με αποσπάσματα από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης είναι ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελετή βραβείων Όσκαρ έχοντας παραβρεθεί 21 φορές. Εδώ και τέσσερις δεκαετίες παρακολουθεί, μελετά και αποκωδικοποιεί τον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου.

Στο πρόσφατο βιβλίο του παρουσιάζει την πορεία του μεγαλύτερου κινηματογραφικού θεσμού, των βραβείων Όσκαρ.