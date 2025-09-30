O Σπύρος Αραβανής στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου "Ζεστά Ποτά" του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, ο συγγραφέας και φιλόλογος Σπύρος Αραβανής κατέγραψε την ιστορία του δίσκου σε ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ.

Ο Σπύρος Αραβανής θα είναι καλεσμένος του Μιχάλη Γελασάκη στις "Αδέσποτες Νότες" την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 17:00 για να μιλήσουν για τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του δίσκου ακούγοντάς τα.

Info:

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αδέσποτες Νότες | Μιχάλης Γελασάκης

Μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές ΕΔΩ