O Σπύρος Αραβανής στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Σπύρος Αραβανής θα είναι καλεσμένος του Μιχάλη Γελασάκη στις “Αδέσποτες Νότες” για να μιλήσουν για τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του δίσκου “Ζεστά Ποτά” του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου "Ζεστά Ποτά" του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, ο συγγραφέας και φιλόλογος Σπύρος Αραβανής κατέγραψε την ιστορία του δίσκου σε ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ.

Ο Σπύρος Αραβανής θα είναι καλεσμένος του Μιχάλη Γελασάκη στις "Αδέσποτες Νότες" την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 17:00 για να μιλήσουν για τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του δίσκου ακούγοντάς τα. 

Info:

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00
Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Αδέσποτες Νότες | Μιχάλης Γελασάκης

Μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές ΕΔΩ

