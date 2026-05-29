«Ε… Νοικοκυραίοι!» του Βασίλη Ανδρεόπουλου στο Μεγάλο Αφιέρωμα του Τρίτου στον Στέφανο Ληναίο

Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» συνεχίζουν για τέταρτη εβδομάδα το αφιέρωμα στον εμβληματικό καλλιτέχνη Στέφανο Ληναίο, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών

Με αφορμή την απώλειά του, το Τρίτο Πρόγραμμα ανατρέχει στο πλούσιο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και παρουσιάζει το τέταρτο από πέντε σημαντικά θεατρικά έργα στα οποία πρωταγωνίστησε ο αείμνηστος ηθοποιός.

Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 20:30 θα μεταδοθεί το έργο «Ε… Νοικοκυραίοι!» του Βασίλη Ανδρεόπουλου.

Tο έργο ανέβηκε πρώτη φορά στο θέατρο Όρβο τον Οκτώβριο του 1970 σε σκηνοθεσία Στέφανου Ληναίου. Επτά χρόνια αργότερα, ο Στέφανος Ληναίος και οι συνεργάτες του ηχογράφησαν το έργο για τη σειρά της ΕΡΤ «Από το Ελληνικό και Ξένο Δραματολόγιο», η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1977.

Το έργο «Ε… Νοικοκυραίοι!» του Βασίλη Ανδρεόπουλου είναι μια εμβληματική κοινωνικοπολιτική σάτιρα. Γραμμένο την περίοδο 1960-1970, αποτελεί μια καυστική ματιά στη μικροαστική νοοτροπία, τα ήθη της εποχής και την υποκρισία. Αν και γράφτηκε σε μια ταραγμένη πολιτικά και κοινωνικά περίοδο κι αντανακλά την κοινωνική και οικονομική κατάσταση που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της Χούντας, τα μηνύματα του έργου για τον ατομικισμό και τον υλισμό παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα.

Ο Στέφανος Ληναίος που υπογράφει τη ραδιοσκηνοθεσία και ερμηνεύει τον Ορφέα αναφέρει στο σημείωμα του για το έργο: «Η υπόθεση είναι πολύ απλή. Βρισκόμαστε σε μια αυλή. Αν προεκτείνουμε τη λέξη αυλή σημαίνει βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Οι ήρωες του έργου είναι αντιπρόσωποι όλων των κατηγοριών που κατοικούν στον τόπο μας. Έχουν προβλήματα, άλυτα προβλήματα και περιμένουν κάποιον, που θα έρθει απ΄έξω, έναν μετανάστη, τον Ορφέα για να τους τα λύσει… Τον φαντάζονται με δολάρια και τεράστια δύναμη. Κι όταν έρχεται ο Ορφέας διαπιστώνουν ότι έρχεται με άδεις τσέπες. Οι άδειες τσέπες του Ορφέα κρύβουν το μήνυμα του έργου…»

Ραδιοσκηνοθεσία: Στέφανος Ληναίος

Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος

Επιμέλεια ήχων: Δανάη Ευαγγελίου

Τεχνική επιμέλεια: Βασίλης Καρράς

Στον ρόλο του Ορφέα ο Στέφανος Ληναίος

Παίζουν οι Ηθοποιοί: Θόδωρος Έξαρχος, Χριστίνα Κουτσουδάκη, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Ντέπη Γεωργίου, Έλλη Φωτίου, Ειρήνη Μαρκογιάννη,, Πέτρος Ζαρκάδης, Τάσος Κωστής, Χρήστος Κελαντώνης, Αλέκος Μαυρίδης, Θεανώ Ιωαννίδου, Βασίλης Κεχαγιάς.

Το αφιέρωμα του Τρίτου στο Στέφανο Ληναίο, που αναδεικνύει τη μεγάλη υποκριτική γκάμα του ηθοποιού μέσα από απαιτητικούς ρόλους, ολοκληρώνεται με μία ακόμη μετάδοση:

07/06 «Οι Εκατομμυριούχοι της Νάπολης» του Εντουάρντο ντε Φίλιππο.

Υποδύεται τον Τζεννάρο, έναν πατέρα που παλεύει για την ηθική επιβίωση μέσα στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Τρίτο Πρόγραμμα προσκαλεί τους ακροατές σε αυτό το πνευματικό μνημόσυνο, τιμώντας έναν καλλιτέχνη που υπηρέτησε τον λόγο και το ήθος με συνέπεια και πάθος μέχρι την τελευταία του στιγμή.

Λίγα λόγια για τον Στέφανο Ληναίο (1928-2026)

Ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα του Ελληνικού πολιτισμού. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θιασάρχης (μαζί με την πολυαγαπημένη του σύζυγο Έλλη Φωτίου στο ιστορικό Θέατρο Άλφα), συγγραφέας και παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, διέγραψε μια λαμπρή πορεία επτά δεκαετιών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Άνθρωπος με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και πολιτική δράση, παρέμεινε μέχρι το τέλος ένας ενεργός πολίτης και ένας «πιστός εργάτης» της Τέχνης.

Επιμέλεια αφιερώματος: Μάρα Καλούδη

