Σινέcast: Νίκος Κορνήλιος

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τον σκηνοθέτη και μουσικό Nίκο Κορνήλιο με την νέα του ταινία “Η Θάλασσα τον Χειμώνα” (2025).

Μας ταξιδεύει σε μια πόλη με παλιά μεταλλεία, και γνωρίζουμε την Ναντίν μια νεαρή γεωλόγο που θα συναντηθεί με τον Χρήστο, απόγονο μεταλλωρύχων, και με την Κατερίνα, τη μοναδική γυναίκα αλιέα της περιοχής, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο συναισθηματικό πλέγμα. Μέσα στο φορτισμένο αυτό τοπίο θα απαλλαχθούν από τα δεσμά του παρελθόντος τους αλλά και το βάρος της Ιστορίας, για να ζήσουν ένα αβέβαιο παρόν.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα προβάλλεται στην Ταινιοθήκη από τις 18 Απριλίου.

Ακούγεται το τρέιλερ και αποσπάσματα από την μουσική της ταινίας με την φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου, και τα τραγούδια “Θάλασσα πλατιά” του Μ. Χατζιδάκι με την Σαβίνα Γιαννάτου και “Θάλασσα 2” με τις Σκιαδαρέσες.

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Ηχοληψία - Μοντάζ: Στεφανία Τσακίρη

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη