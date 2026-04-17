Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου τα πρώτα λεπτά που ξυπνάς;

Σε μια εποχή όπου το άγχος δεν προέρχεται μόνο από την πραγματικότητα αλλά κυρίως από τις σκέψεις για το μέλλον, το νέο επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά» έρχεται να επαναφέρει κάτι ουσιαστικό: την παρουσία.

Με αφετηρία τη στωική σκέψη του Σενέκα και τη σύγχρονη νευροεπιστήμη, το επεισόδιο φωτίζει ένα κρίσιμο σημείο: το πρωί δεν είναι απλώς η αρχή της ημέρας — είναι το σημείο όπου ρυθμίζεται ο εγκέφαλος, η προσοχή και τελικά η ίδια μας η ταυτότητα.

Αναδεικνύοντας έννοιες όπως:

η περιπλάνηση του νου

το βιολογικό κόστος της φαντασιακής ανησυχίας

η σύνδεση σώματος και σκέψης

το επεισόδιο συνδέει την επιστήμη με πρακτικές, εφαρμόσιμες καθημερινές οδηγίες για τη ρύθμιση του άγχους και της προσοχής από το πρώτο λεπτό της ημέρας.

Παράλληλα αναδεικνύεται μια βαθύτερη μετατόπιση:

από το αποτέλεσμα, στη διαδικασία

από το «τι πέτυχα», στο «ποιος ήμουν»

Το επεισόδιο ξεκινά με μια απλή αλλά καθοριστική ερώτηση: «Ποιος θα είμαι σήμερα;»

Το κεντρικό μήνυμα είναι: Δεν είσαι αγχωμένος για τη ζωή σου.

Είσαι αγχωμένος για ιστορίες που δεν έχουν συμβεί.

Και αυτό μπορεί να αλλάξει — από το πρώτο λεπτό της ημέρας.

