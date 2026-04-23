Τα Ξωτικά της Παράδοσης: Αφιέρωμα στο στεριανό λαούτο

Ηχογράφηση στο στούντιο Ε

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Τα Ξωτικά της Παράδοσης" με τη Μαρία Κουτσιμπύρη πραγματοποιεί αφιέρωμα στο στεριανό λαούτο και τον κορυφαίο δεξιοτέχνη του οργάνου, Χρήστο Ζώτο.

Στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα βρίσκεται ο Βασίλης Τριάντης, που θα μας μιλήσει για το στεριανό λαούτο, καθώς και για τον δάσκαλό του, Χρήστο Ζώτο. Μαζί του συμπράττουν κορυφαίοι δεξιοτέχνες σε μια ηχογράφηση, με ηχολήπτη τον Μιχάλη Συγλέτο.

Βασίλης Τριάντης: λαούτο

Νικόλας Αγγελόπουλος: λαούτο

Βαγγέλης Καρίπης: κρουστά

Θωμάς Γρηγορόπουλος: τραγούδι

Παραγωγή - παρουσίαση: Μαρία Κουτσιμπύρη

Ρύθμιση Ήχου : Μιχάλης Συγλέτος

Μετάδοση: Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, 15:00-16:00 ώρα Ελλάδας

