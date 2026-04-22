Θανάσης Δήμου και Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης στο «Drama Therapy» 

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» ο Αντώνης Τζαβάρας υποδέχεται τον Θανάση Δήμου και τον Χάρη Χαραλάμπους - Καζέπη και συζητούν για δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της μεταπασχαλινής θεατρικής περιόδου.

Στο «Πανδοχείον η φιλόξενη ερημία», το οποίο παρουσιάζεται στο Art Hood Space, οι εξαιρετικοί ηθοποιοί πρωταγωνιστούν ως δίδυμο στην παράδοξη, τρυφερή, κωμική και συγκινητική ιστορία που έγραψε ο Επαμεινώνδας Γονατάς και σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σκουρλέτης.

Στο «Μεγάλο Φαγοπότι», αποτελούν μέρος του διακεκριμένου θιάσου που μεταφέρει στη σκηνή του θεάτρου Συγγρού 33 τη θρυλική κινηματογραφική ταινία του Μάρκο Φερέρι, η οποία είχε σοκάρει το ευρωπαϊκό κοινό στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με τον σκληρό, γκροτέσκο και σουρεαλιστικό τρόπο που σατίριζε την παρακμή της μπουρζουαζίας.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERT εcho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 12:00

