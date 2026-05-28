Τέχνη και Πολιτισμός στα ελληνικά φεστιβάλ

Το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, στις 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” με τον Θέμη Ροδαμίτη παρουσιάζει τέσσερα σημαντικά ελληνικά φεστιβάλ και πολιτιστικούς χώρους με διεθνή χαρακτήρα, που αναδεικνύουν τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, τη σύνδεση με την ιστορία και τη δυναμική παρουσία της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.

● Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιοελληνικού Ντοκιμαντέρ «ΑΓΩΝ», που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας, προβάλλοντας αρχαιολογικές και ιστορικές ταινίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από πολλές χώρες του κόσμου και κυρίως από τη Μεσόγειο. Ένας θεσμός που συνδέει την έρευνα, την τέχνη και την ιστορική μνήμη μέσα από τον κινηματογράφο. Στην εκπομπή θα μιλήσει η Μέμη Σπυράτου, σκηνοθέτρια, ιδρύτρια και πρόεδρος του Φεστιβάλ.

● Το φεστιβάλ «ΗΡΑΙΑ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ», με διεθνή ακτινοβολία, που πραγματοποιείται στο Πυθαγόρειο της Σάμου και φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της τέχνης. Μέσα από διαλέξεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικές δράσεις, παρουσιάζονται θεματικές γύρω από τη φιλοσοφική ιστορία του τόπου, αλλά και σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, σε έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Στην εκπομπή θα μιλήσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Σωτήρης Μαργιωρής.

● Το Διεθνές Φεστιβάλ «Lagonisi MusicArt Festival», έναν καταξιωμένο πολιτιστικό θεσμό που φιλοξενεί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας μουσική, εικαστικά και παραστατικές τέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Εκδηλώσεις δίπλα στο κύμα, στο Θεατράκι της παραλίας στο Λαγονήσι, δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό και τους δημιουργούς. Στην εκπομπή θα μιλήσει η μουσικός και συνθέτρια Πόπη Νταλαχάνη.

● Το πάντα δραστήριο «Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού», έναν σύγχρονο και φιλόξενο πολιτιστικό χώρο με πολυθεματικές εκθέσεις, σημαντικά συνέδρια, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις που συμβάλλουν στην πολιτιστική ζωή της Τήνου και όχι μόνο. Η εκπομπή θα φιλοξενήσει τον πρόεδρό του, Φίλιππο Πιέρρο, ο οποίος θα αναπτύξει το σκεπτικό, τη φιλοσοφία και τις πολύπλευρες δράσεις του θεσμού, που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέροντας σημαντικό πολιτιστικό έργο.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 30 Μαΐου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Σε επανάληψη στη 01:00 το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου.

