«Ο Προικοθήρας» του Δημήτρη Γιαννουκάκη στο Τρίτο

Η ηθογραφική κωμωδία με τίτλο «Ο Προικοθήρας» του συγγραφέα και δημοσιογράφου Δημήτρη Γιαννουκάκη (1899 – 1974) μεταδίδεται σε θεατρική προσαρμογή για το ραδιόφωνο, την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 , στις οκτώ και μισή το βράδυ, σε ραδιοσκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη και μουσική επιμέλεια Σοφίας Μιχαλίτση.

Από το περιοδικό «Ραδιοπρόγραμμα» τεύχος 271/1968

Το έργο δεν έχει εκδοθεί ευρέως ως κείμενο, αλλά η πλοκή του είναι γνωστή, όπως παρουσιάστηκε κυρίως στην τηλεοπτική του μεταφορά το 1972.

Από τούς πιο παραγωγικούς ευθυμογράφους ο Δημήτρης Γιαννουκάκης καυτηριάζει εδώ με εύθυμο τρόπο τα ήθη της εποχής, και τον θεσμό της προίκας που δέσμευε τις κοινωνικές σχέσεις.

Μια μοναδική ραδιοφωνική συνεύρεση καλλιτεχνών όπως μεταξύ άλλων, ο Τάκης Μηλιάδης η Σαπφώ Νοταρά, και ο Δήμος Σταρένιος, ζωντανεύουν τους χαρακτήρες του έργου, στην ηχογράφηση η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης» τον Φεβρουάριο του 1968.

Επιμέλεια ήχων: Γίτσα Βαλμά

Τεχνική επιμέλεια: Γρηγόρης Γίγας

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

Νικήτας Πλατής – κυρ Θωμάς ,

Τάκης Μηλιάδης – Λάζαρος ,

Σαπφώ Νοταρά – Τασία ,

Κλεό Σκουλούδη – Χρύσα ,

Κώστας Σκόκος – Χρήστος,

Νίκος Δενδρινός – Τουμπελέκης ,

Γιάννης Αργύρης – Ζαμπαράς ,

Δημήτρης Μαλαβέτας – Λελές Βάρδης ,

Νάντια Χωραφά – Ζιζή ,

Σπύρος Βετούλης – Ντίνος ,

Μαρία Ιωαννίδου – Φούλη ,

Μέλπω Ζαρόκωστα – Μπούλη ,

Κάτια Αθανασίου – Τζέλα ,

Δήμος Σταρένιος – Μπούρδας ,

Μαργαρίτα Αθανασίου – Μαίρη ,

Γιώργος Κοπελούσης – Δαγκανάς ,

Δαγκανάς Αλέκος Ζαρταλούδης – αστυφύλακας.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

