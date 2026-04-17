«Ο Προικοθήρας» του Δημήτρη Γιαννουκάκη στο Τρίτο
Η ηθογραφική κωμωδία με τίτλο «Ο Προικοθήρας» του συγγραφέα και δημοσιογράφου Δημήτρη Γιαννουκάκη (1899 – 1974) μεταδίδεται σε θεατρική προσαρμογή για το ραδιόφωνο, την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 , στις οκτώ και μισή το βράδυ, σε ραδιοσκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη και μουσική επιμέλεια Σοφίας Μιχαλίτση.
Το έργο δεν έχει εκδοθεί ευρέως ως κείμενο, αλλά η πλοκή του είναι γνωστή, όπως παρουσιάστηκε κυρίως στην τηλεοπτική του μεταφορά το 1972.
Από τούς πιο παραγωγικούς ευθυμογράφους ο Δημήτρης Γιαννουκάκης καυτηριάζει εδώ με εύθυμο τρόπο τα ήθη της εποχής, και τον θεσμό της προίκας που δέσμευε τις κοινωνικές σχέσεις.
Μια μοναδική ραδιοφωνική συνεύρεση καλλιτεχνών όπως μεταξύ άλλων, ο Τάκης Μηλιάδης η Σαπφώ Νοταρά, και ο Δήμος Σταρένιος, ζωντανεύουν τους χαρακτήρες του έργου, στην ηχογράφηση η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης» τον Φεβρουάριο του 1968.
Επιμέλεια ήχων: Γίτσα Βαλμά
Τεχνική επιμέλεια: Γρηγόρης Γίγας
Ακούγονται οι ηθοποιοί:
- Νικήτας Πλατής – κυρ Θωμάς,
- Τάκης Μηλιάδης – Λάζαρος,
- Σαπφώ Νοταρά – Τασία,
- Κλεό Σκουλούδη – Χρύσα,
- Κώστας Σκόκος – Χρήστος,
- Νίκος Δενδρινός – Τουμπελέκης,
- Γιάννης Αργύρης – Ζαμπαράς,
- Δημήτρης Μαλαβέτας – Λελές Βάρδης,
- Νάντια Χωραφά – Ζιζή,
- Σπύρος Βετούλης – Ντίνος,
- Μαρία Ιωαννίδου – Φούλη,
- Μέλπω Ζαρόκωστα – Μπούλη,
- Κάτια Αθανασίου – Τζέλα,
- Δήμος Σταρένιος – Μπούρδας,
- Μαργαρίτα Αθανασίου – Μαίρη,
- Γιώργος Κοπελούσης – Δαγκανάς,
- Αλέκος Ζαρταλούδης – αστυφύλακας.
Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη
