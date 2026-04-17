«Ο Προικοθήρας» του Δημήτρη Γιαννουκάκη στο Τρίτο

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 | 20:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η ηθογραφική κωμωδία με τίτλο «Ο Προικοθήρας» του συγγραφέα και δημοσιογράφου Δημήτρη Γιαννουκάκη (1899 – 1974) μεταδίδεται σε θεατρική προσαρμογή για το ραδιόφωνο, την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 , στις οκτώ και μισή το βράδυ, σε ραδιοσκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη και μουσική επιμέλεια Σοφίας Μιχαλίτση.

Από το περιοδικό «Ραδιοπρόγραμμα» τεύχος 271/1968

Το έργο δεν έχει εκδοθεί ευρέως ως κείμενο, αλλά η πλοκή του είναι γνωστή, όπως παρουσιάστηκε κυρίως στην τηλεοπτική του μεταφορά το 1972.
Από τούς πιο παραγωγικούς ευθυμογράφους ο Δημήτρης Γιαννουκάκης  καυτηριάζει εδώ με εύθυμο τρόπο τα ήθη της εποχής, και τον θεσμό της προίκας που δέσμευε τις κοινωνικές σχέσεις.

Μια μοναδική ραδιοφωνική συνεύρεση καλλιτεχνών όπως μεταξύ άλλων, ο Τάκης Μηλιάδης η Σαπφώ Νοταρά, και ο Δήμος Σταρένιος, ζωντανεύουν τους χαρακτήρες του έργου, στην ηχογράφηση η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Θέατρο της Τετάρτης» τον Φεβρουάριο του 1968.

Επιμέλεια ήχων: Γίτσα Βαλμά
Τεχνική επιμέλεια: Γρηγόρης Γίγας

Ακούγονται οι ηθοποιοί:

  • Νικήτας Πλατής κυρ Θωμάς,
  • Τάκης Μηλιάδης Λάζαρος,
  • Σαπφώ Νοταρά Τασία,
  • Κλεό Σκουλούδη Χρύσα,
  • Κώστας Σκόκος Χρήστος,
  • Νίκος Δενδρινός Τουμπελέκης,
  • Γιάννης Αργύρης Ζαμπαράς,
  • Δημήτρης Μαλαβέτας Λελές Βάρδης,
  • Νάντια Χωραφά Ζιζή,
  • Σπύρος Βετούλης Ντίνος,
  • Μαρία Ιωαννίδου Φούλη,
  • Μέλπω Ζαρόκωστα Μπούλη,
  • Κάτια Αθανασίου Τζέλα,
  • Δήμος Σταρένιος Μπούρδας,
  • Μαργαρίτα Αθανασίου Μαίρη,
  • Γιώργος Κοπελούσης Δαγκανάς,
  • Αλέκος Ζαρταλούδης αστυφύλακας.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Αμαλία Μουτούση στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7
Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στις 18:00
Απευθείας από το Τρίτο η «Συμφωνία της Αναστάσεως» του Μάλερ από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Τρίτη 21 Απριλίου 2026 | 20:30
George Frideric Handel: “Semele” («Σεμέλη») HWV 58 – Μέρος Α’
Σάββατο 18 Απριλίου 2026 | 20:30
Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου για τα 15 Χρόνια της «Στέγης» του Ιδρύματος Ωνάση
Σάββατο 04 Απριλίου 2026 | 18:00