Το βιβλίο “Πάνος Γεραμάνης και «Λαϊκοί βάρδοι», Στιγμές από την ζωή τους” στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η συγγραφέας του βιβλίου και δημοσιογράφος Μαριάννα Τζιαντζή φιλοξενείται στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" αυτή την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00.

Συζητά με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το βιβλίο "Πάνος Γεραμάνης και «Λαϊκοί βάρδοι», Στιγμές από την ζωή τους" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.

Η Μαριάννα Τζιαντζή μαζί με την γυναίκα του Πάνου Γεραμάνη, Ναυσικά, επιμελήθηκαν τα κείμενα, τις σημειώσεις, την εισαγωγή ενός βιβλίου που αποτελεί φόρο τιμή στους εκατοντάδες καλλιτέχνες και δημιουργούς που συνομίλησαν με τον Πάνο Γεραμάνη σε μια ιστορική ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ από το 1990 έως το 2005. Από αυτή την εκπομπή δεν πέρασαν μόνο οι Μεγάλοι, οι πρωτομάστορες, αλλά και οι ξεχασμένοι που μοιράστηκαν στιγμές από τη ζωή τους και το έργο τους.

Όλοι τους, αυτοί οι λαϊκοί βάρδοι είναι οι συγγραφείς του βιβλίου, αυτοί το υπαγόρευσαν, και η παρούσα έκδοση είναι μια ανθολόγηση, μια επιλογή από τα λόγια τους.

Τα αποσπάσματα από τους «Λαϊκούς Βάρδους» προέρχονται από το Αρχείο της ΕΡΤ.

