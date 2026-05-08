«Τροπικότητας από-ηχοι – Παναγιώτης Σδούκος – Γιώργος Παππάς – Λουκάς Κουρλής»

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 11 το βράδυ από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας παρουσιάζει την παράσταση «Τροπικότητας από-ηχοι» που θα γίνει στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στις 17 Μαΐου.

Με αφορμή τη μουσική παράσταση «Τροπικότητας από-ηχοι», καλεσμένοι στην εκπομπή είναι ο ερμηνευτής και υποψήφιος διδάκτορας στις Λαϊκές Παραστατικές Τέχνες Παναγιώτης Σδούκος, ο σολίστας στο ούτι, απόφοιτος της σχολής Μουσικής Τεχνολογίας ΟΕΕΚ και βραβευμένος ως σολίστ Γιώργος Παππάς, καθώς και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μουσικής και Οπτικοακουστικού Πολιτισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΕΡΤ Ρενάτα Δαλιανούδη.

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν διασκευές ανώνυμων παραδοσιακών τραγουδιών, επώνυμες συνθέσεις, καθώς και πρωτότυπο μουσικό υλικό τους, εμπνευσμένο από τη μούσα τους: την παραδοσιακή μουσική. Με μία διάθεση ανα-δημιουργίας, τα παραδοσιακά νυκτά όργανα (ούτι, λαούτο, μαντολίνο) και η φωνή συνομιλούν με το πιάνο (Λουκάς Κουρλής), το οποίο εμπλουτίζει την τροπικότητα με δυτικές αποχρώσεις.

Την παράσταση θα προλογίσει και θα παρουσιάσει η Ρενάτα Δαλιανούδη.

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ : Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 10 Μαΐου 2026 – 11.00 μ.μ.