“Η Δική μας Πόλη” υποδέχεται τη Γιοβάννα

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00-14:00, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” φιλοξενεί την Γιοβάννα. Η αγαπημένη και σημαντική ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, καλεσμένη στο στούντιο σε μια ξεχωριστή παρουσίαση, θα μιλήσει με τον Θέμη Ροδαμίτη για το ελληνικό τραγούδι όπως το έζησε στην πλούσια διαδρομή της, τις σημαντικές προσωπικότητες που συνεργάστηκε, τα πολλά βραβεία που έλαβε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ξεχωριστή καλλιτέχνης θα ανοίξει την καρδιά της θα ανοίξει την καρδιά της για σημαντικά θέματα που την απασχολούν. Θα μιλήσει για την Πολωνία, την Σοβιετική Ένωση, τη Γεωργία, χώρες όπου γνώρισε μεγάλη αποδοχή και πολλές τιμές.

Ακόμη, αναφορές θα γίνουν στις δράσεις της στην πεζογραφία, το θέατρο, τον κινηματογράφο.

Θα ακουστούν πολλά και αγαπημένα τραγούδια, ενώ η ίδια θα τραγουδήσει για τους φίλους της εκπομπής στο στούντιο.



Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Ηχοληψία: Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση: Κυριακή 10 Μαΐου 2026, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 1:00-3:00 το πρωί.

