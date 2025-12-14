Βάλε τον δίσκο να γυρίζει!

Ο τρίτος σταθμός των mood διαδικτυακών ραδιοφώνων είναι Vintage. Από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο ERT εcho βάζουμε τον δίσκο να παίζει!

Είναι ένα brand που φιλοξενεί γνωστά ρετρό ελληνικά και ξένα τραγούδια μιας προηγούμενης εποχής (1930 – 1960) αλλά και πολύ επιτυχημένες διασκευές των τραγουδιών εκείνης της γλυκιάς εποχής. Τραγούδια με αυθεντικό στυλ και συναισθηματική αξία που λατρεύουμε να ακούμε ξανά και ξανά!

Φιλοξενεί καλλιτέχνες όπως ο Dean Martin και ο Frank Sinatra, οι Andrew Sisters και ο Nat King Cole αλλά και η Μαίρη Λω, ο Tony Bennett, η Edith Piaf, το Τρίο Καντσόνε και ο Luis Armstrong με την Αλέκα Κανελλίδου!

Tune in για να ταξιδέψετε στο χρόνο με: Stand by me και Baby Love, Hello Dolly και Αν σ’ αρνηθώ αγάπη μου, Τι ειν’ αυτό που το λένε αγάπη, Volare, Rum and Coca Cola και πολλά- πολλά άλλα διαμαντάκια του χρόνου!

Υ.Γ. Μείνετε συντονισμένοι και κάνετε refresh στη σελίδα του ERT εcho γιατί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου έρχεται, το τελευταίο για τη φετινή χρονιά, mood radio.

Info

Vintage Radio Βάλε τον δίσκο να γυρίζει!

Από Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 αποκλειστικά στο ERT εcho

#ERTecho #MoodRadio #VintageRadio #WebRadio #Music