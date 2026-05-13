Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026

Με αφορμή τη φετινή θεματική, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργανώνει μία σειρά από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως χώρων γνώσης, δημιουργίας, διαλόγου και διαγενεακής επικοινωνίας.

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

9:45-11:00 π.μ.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργανώνει δύο διαδοχικές εκπαιδευτικές δράσεις για σχολικές ομάδες, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές όψεις του βυζαντινού πολιτισμού μέσα από τη θεματική περιήγηση, την παρατήρηση αυθεντικών εκθεμάτων και τη βιωματική συμμετοχή.

«Ταξιδιώτες στο Βυζάντιο»

Η πρώτη δράση αποτελεί μία σύντομη θεματική περιήγηση στο Βυζάντιο ως κόσμο επικοινωνίας, μετακινήσεων και πολιτισμικών ανταλλαγών. Μέσα από επιλεγμένα αντικείμενα της μόνιμης συλλογής παρουσιάζονται εμπορικές διαδρομές, ταξίδια και θαλάσσιες μετακινήσεις. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τη διάδοση τεχνοτροπιών και ιδεών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, οι μαθητές κατανοούν τον ρόλο των ανταλλαγών στη διαμόρφωση του βυζαντινού κόσμου.

«Προσχέδια και ανθίβολα: Ένα σπουδαίο σύνολο από τη συλλογή του ΒΧΜ»

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική δράση του Εργαστηρίου Συντήρησης Χειρογράφων, Εντύπων και Χάρτινων Έργων Τέχνης, γνωρίζοντας τη διαδικασία κατασκευής ανθιβόλου. Μέσα από επιλεγμένα ανθίβολα της συλλογής του ΒΧΜ, θα δημιουργήσουν το δικό τους προσχέδιο, αποκτώντας μια βιωματική εμπειρία. Με την ολοκλήρωση της δράσης, θα πάρουν μαζί τους τη δημιουργία τους ως αναμνηστικό συμμετοχής.

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

10.00 – 12.00 και 12.00 – 14.00

«Γέγονε μέσα στο Μουσείο»

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΒΧΜ με την ΕΡΤ, θα πραγματοποιηθούν προβολές δύο επεισοδίων της παιδικής σειράς stop motion animation «Γέγονε», για παιδιά ηλικίας 7–10 ετών. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα εκθέματα που ενέπνευσαν τα επεισόδια και θα συμμετάσχουν σε δημιουργικό εργαστήριο animation. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές και τεχνικές stop motion και cut out animation, συνδέοντας τη σύγχρονη ψηφιακή αφήγηση με την πολιτιστική κληρονομιά.

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

10.00 – 11.30 και 12.00 – 13.30

Διαγενεακό πρόγραμμα για παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια

Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων 2026, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο προσκαλεί παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια σε μία ξεχωριστή διαγενεακή δράση. Οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια στον κήπο του Μουσείου, παιχνίδια που επιβιώνουν από τα βυζαντινά χρόνια έως σήμερα. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας ανάμεσα στις γενιές μέσα από το παιχνίδι, τη συνεργασία και τη βιωματική επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ραδιοφωνική εκπομπή στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνής Ημέρα Μουσείων έχει προγραμματιστεί ειδική ωριαία ραδιοφωνική εκπομπή στο ΕΡΤ Τρίτο Πρόγραμμα, η οποία θα μεταδοθεί στις 17:00, αφιερωμένη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και στη συνεργασία του με την ΕΡΤ. Η εκπομπή θα αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων εκπαίδευσης, δημιουργίας και κοινωνικής συνάντησης, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η σημασία της καλλιτεχνικής αφήγησης και των σύγχρονων μέσων ως τρόπων προσέγγισης των παιδιών και των νέων στην πολιτιστική κληρονομιά.

Μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης, η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα ERTecho.

Συντελεστές

Βάσια Χατζηγιαννάκη

Θεόδωρος Λεμπέσης

Κωνσταντίνος Π. Κακαρούντας

Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουμε μαζί τη δύναμη των μουσείων να ενώνουν ανθρώπους, γενιές και πολιτισμούς.

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 213 213 9513 (κ. Μαρία Νάνου).