Ειρηνοδρομία – Παναγούλεια 2026

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με τον ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Αγίου Δημητρίου και τον Γ.Σ. Πήγασο Αγ. Δημητρίου, σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά και με την υποστήριξη της Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη Αλέκου Παναγούλη, διοργανώνει και σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην Ειρηνοδρομία 2026, την Κυριακή 17 Μαΐου με σύνθημα “Τρέχουμε και μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας“

Στέλιος Μαμαλάκης: Την Κυριακή 17 Μαΐου, τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Σας περιμένω όλες και όλους στην αφετηρία και να θυμάστε: Νίκη είναι η ατομική συμμετοχή!

Η Ειρηνοδρομία περιλαμβάνει τις εξής διαδρομές:

Αγώνας δρόμου 10 χλμ. (Εκκίνηση 08:30)

Αγώνας δρόμου 5 χλμ. (Εκκίνηση 10:15)

Αγώνας δρόμου 2,5 χλμ. (Εκκίνηση 11:15)

Διαδρομή 1.000 μ. για παιδιά και συμμετοχή ευαισθησίας (Εκκίνηση 12:00)

Αφετηρία και τερματισμός όλων των αγώνων είναι το Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου (Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 55)».

Οι εγγραφές για την Ειρηνοδρομία 2026 συνεχίζονται για λίγες ακόμα ημέρες στον σύνδεσμο: https://www.eirinodromia.gr/registration.html