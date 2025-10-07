Gizmo Varillas   |   Monsieur Minimal στο Gagarin 205

O πολυτάλαντος Gizmo Varillas και ο αγαπημένος Monsieur Minimal, θα συναντηθούν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στο Gagarin 205 για το απόλυτο φθινοπωρινό double bill show, γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια και των δύο.

Gizmo Varillas

Ο Gizmo Varillas, με μια βαθιά προσωπική προσέγγιση και μουσική που γεφυρώνει τις indie rock, folk, funk με τις λατινοαμερικάνικες ρίζες του, έχει καταφέρει να χτίσει μια ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό. Από την αξέχαστη εμφάνισή του στο πλευρό του Jack Savoretti μέχρι τις συνεχείς αναμεταδόσεις των τραγουδιών του στο ελληνικό ραδιόφωνο, η Αθήνα ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί ξανά, πρώτη φορά σε δικό του λάιβ – αυτή τη φορά με ολοκαίνουργιο υλικό και φρέσκια ενέργεια με τραγούδια από το νέο άλμπουμ "The World in Colour", που ήδη έχουν αγαπηθεί πολύ: “Follow The Sun”, “Still Holdin’ On”, “Under The Weight”, “Into The Night”, “Where’s The Love”...

Η κυκλοφορία του "The World in Colour" συνοδεύτηκε από μια θριαμβευτική πανευρωπαϊκή περιοδεία (η οποία συνεχίζεται), με σχεδόν όλες τις συναυλίες sold out και μερικές από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του έως σήμερα. Το κοινό αγκάλιασε τον Gizmo με πρωτοφανή ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας τη σταθερά αυξανόμενη δυναμική της βάσης των θαυμαστών του. Κάθε βράδυ, πλήθος κόσμου τραγουδά μαζί του στίχο προς στίχο τραγούδια και από τα τέσσερα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει — ένα αδιαμφισβήτητο σημάδι αφοσιωμένου fanbase. Η εμφάνισή του στην Αθήνα σηματοδοτεί μία από τις πιο αναμενόμενες στάσεις αυτής της πορείας. Στη σκηνή του Gagarin 205, o Gizmo θα πλαισιώνεται από τον Jack Turnbull στο μπάσο και τον Davide Pasqualini στα ντραμς και τα κρουστά, παρουσιάζοντας όλα τα αγαπημένα τραγούδια του.

Monsieur Minimal

Με το πρόσφατο έβδομο άλμπουμ “Seven (From East To West)” στη βαλίτσα του, άριστες κριτικές και live εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, συμμετοχή σε μουσικές συλλογές του εξωτερικού (Τουρκιά, Γαλλία, Ρωσία, Γερμανία, Πολωνία, Ελβετία), μουσικές επενδύσεις σε τηλεοπτικά σποτ, διαφημίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Αμερική, Καναδά, συνεργασίες με αξιόλογους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες όπως αυτές με τους Δήμητρα Γαλάνη, Δάκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Ανδριάνα Μπάμπαλη αλλά και με μεγάλη παρουσία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές playlist, ο Μοnsieur Minimal έχει κερδίσει επάξια τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη μουσική αναγνώριση και τον τίτλο του "indie/pop aesthete”. Τραγούδια του όπως τα “Love Story”, “Desert In Your Eyes”, “H Στιγμή”, “Αγκαλιά”, “Release Me” και τόσα άλλα έχουν γίνει το καθημερινό μας soundtrack.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

18 € (early bird)

20 € (προπώληση)

22 € (ταμείο)

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com