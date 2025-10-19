H Ειρήνη Χαρίδου στη Φωνή της Ελλάδας

Η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ειρήνη Χαρίδου.

Η καλεσμένη στο στούντιο θα μιλήσει για τις κλασικές σπουδές της, για τα οφέλη από αυτές, για τα πρώτα χρόνια της στο ελληνικό τραγούδι, για τις εμπειρίες της από συμμετοχές της σε μουσικές σκηνές και φεστιβάλ.

Αναφορές θα γίνουν στη συμμετοχή της σε τηλεοπτικά προγράμματα (Ψίθυροι Καρδιάς), στη δισκογραφία της και στην παρουσία της επί σκηνής με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές (Σπανός, Πλέσσας, Νικολόπουλος, Μητροπάνος, Θαλασσινός, Κότσιρας, Μπάσης, Αδαμαντίδης, κ.ά.). Ακόμη, στην εκπομπή θα γίνει αναφορά στις σταθερές αξίες του τραγουδιού μας, στο χτες και στο σήμερα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια θα αναφερθεί στις αξίες της φιλίας και του έρωτα, στη δημιουργία, τη συνύπαρξη, στις έννοιες της ηθικής και της αισθητικής, την τέχνη και τη ζωή, αλλά και στα μελλοντικά της σχέδια.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, 05:00-06:00 το πρωί - ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert