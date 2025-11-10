“Η ξεχασιάρα Μελίσσα” της Άννας Γαρεφαλάκη

"Η ξεχασιάρα Μελίσσα" παρουσιάζεται κάθε Σάββατο στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός με ζωντανή μουσική, χορό τραγούδι και διάδραση ενταγμένη στη δράση με παραδοσιακά παιχνίδια και τραγούδια από δύο ηθοποιούς και ένα μουσικό μας μεταφέρουν μια ιστορία πρωτότυπη.

Mια Μελισσοκόμος - μέσα στις σκοτούρες της - βλέπει ένα καλό όνειρο: H Μελίσσα, μια μέλισσα που χάνει το σμήνος της, ξεχνά τον δρόμο για την κυψέλη και περιπλανιέται σε λάθος μέρη, ώσπου συναντά τον Γλύκα, έναν κηφήνα, που της μαθαίνει τι είναι παιχνίδι. Μαζί θα συνεχίσουν τον δρόμο για το σπίτι, θα αναζητήσουν τροφή, θα αντιμετωπίσουν εχθρούς και δυσκολίες, μέχρι που η Μέλια τους δείχνει τον προορισμό. Και τότε, η Μελίσσα και ο Γλύκας - με λίγο σπρώξιμο από τη Μελισσοκόμο (εξάλλου δικό της είναι το όνειρο!) θα χρειαστεί να διαλέξουν τον δρόμο της ζωής τους.

O Αϊνστάιν όντως πρόβλεψε ότι τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση των μελισσών θα χαθεί και το ανθρώπινο γένος. Η κοινωνία τον μελισσών καθρεφτίζει τη δική μας και μεις μοιάζουμε με τη Μελίσσα, που θέλει δρόμο για να καταλάβει ότι η δύναμη και το νόημα της ύπαρξής της βρίσκεται μόνο μέσα στο σμήνος της. Η συλλογικότητα είναι η απάντηση στη μοναξιά και το παιχνίδι η καλύτερη απάντηση. Σήμερα η περιβαλλοντική απειλή και το άγχος της προόδου παραμερίζουν τη χαρά της ζωής. Όμως η ανάγκη για παιχνίδι και τραγούδι τρυπώνει στις καρδιές και πολλές φορές τα καταφέρνει να ανοίξει τον δρόμο στην αγάπη, την απάντηση σε κάθε αδιέξοδο.

Η παράσταση παίζεται και στα αγγλικά με υπέρτιτλους το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα. Το Melissa Wanders παίχτηκε 2016- 2017 στη Θεσσαλονίκη για σχολεία και κέντρα γλωσσών και είναι μια ολοκληρωμένη διασκευή που προάγει τη χρήση της αγγλικής με μια άρτια θεατρική εμπειρία.

A beekeeper has a dream- a good dream after all... It's the story of Melissa, a bee that loses her swarm and wanders in the wrong places until she meets Sweetheart- a drone that teaches her to have fun. They will try together to find food, to look for Melissa 's beehive and they will know what to do after they meet Melly, the Queen bee- Melissa's forgotten best friend...With a little help from Einstein himself and the beekeeper- it's her dream after all...-they will have to choose their path of life!

This is a story about the importance of fun and creativity in life. Knowledge is power but only love and offer can help overcome all difficulties, teaches respect for the person in the society and affection for the environment- a home to us all!

Κείμενο, σκηνοθεσία: Άννα Γαρεφαλάκη

Χορογραφίες: Κλώντια Άννα Στόγια

Σκηνικά: Παναγιώτης Κουλουράς

Κοστούμια: Άννα Γαρεφαλάκη

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος Ορφανουδάκης

Ενορχήστρωση/ εκτέλεση: Βλαδήμηρος Σιαμέτης

Παίζουν: Άννα Γαρεφαλάκη, Νικόλαος Ζήσου

Διάρκεια 60 λεπτά

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13 , Γκάζι τηλ 2103454831

Υπεύθυνη επικοινωνίας: 6947712629

Προπώληση ticket services