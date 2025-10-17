“Η Τέχνη του Iakovos Volkov”

Υπάρχουν καλλιτέχνες που κοιτούν την πόλη και υπάρχουν κι εκείνοι που τη διαβάζουν.

Από τους τοίχους της Θεσσαλονίκης και τις εγκαταστάσεις σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, μέχρι τις αίθουσες μουσείων και γκαλερί, φιλοξενούμε έναν δημιουργό που ακροβατεί ανάμεσα στο ωραίο και το άσχημο, στο εφήμερο και το αιώνιο, στο χιούμορ, τον σαρκασμό και τον ακτιβισμό. Ο Iakovos Volkov έρχεται το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στον «Μίτο της Αριάδνης» για την δική του ξεχωριστή διαδρομή στην ελληνική σύγχρονη τέχνη.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας

