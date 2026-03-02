Jazz στο Μουσείο – “Η πνοή του χρόνου”

Η αγαπημένη σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Jazzστο Μουσείο, που φέτος έχει τίτλο “Her Voice” και ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές ενσωματώνοντας την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης που αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της μουσικής τέχνης, συνεχίζεται την Παρασκευή 13 Μαρτίου με την Εύη Μάζη και τον Μάνο Κιτσικόπουλο στην παράσταση «Η πνοή του χρόνου».

Η τραγουδίστρια και σολίστ φλάουτου Εύη Μάζη και ο πιανίστας Μάνος Κιτσικόπουλος παρουσιάζουν μια μοναδική μουσική αναδρομή από την κλασική παράδοση μέχρι τη σύγχρονη δημιουργία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναικεία φύση – μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης, ευαισθησίας και δύναμης που διαπερνά την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από διαφορετικές εποχές και μουσικά ρεύματα. Ο Johann Sebastian Bach συναντά τους Beatles σε έναν διάλογο που γεφυρώνει αιώνες, ο Gabriel Fauré συνομιλεί με τον Αττίκ, ο Kurt Weill με τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ ο Antonio Vivaldi ενώνει τις μελωδίες του με αυτές του Μάνου Χατζιδάκι. Μουσική δωματίου, ορχηστρικές μελωδίες και τραγούδια πλέκονται αρμονικά, δημιουργώντας μια συνάντηση γεμάτη αντιθέσεις, πλούσια ηχοχρώματα και έντονα συναισθήματα.

Ο πολυδιάστατος πιανίστας Μάνος Κιτσικόπουλος κινείται με ελευθερία και πειραματίζεται δημιουργικά πάνω σε διαφορετικά μουσικά είδη, με αφετηρία την κλασική μουσική. Έχει λάβει διακρίσεις και βραβεία, έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παράλληλα διδάσκει στο Ωδείο Αθηνών. Η τραγουδίστρια και σολίστ φλάουτου Εύη Μάζη έχει συνεργαστεί με συμφωνικές ορχήστρες και καλλιτεχνικά σχήματα, συνθέτες και καλλιτέχνες, όπως οι Νίκος Μαμαγκάκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Στέλλα Γαδέδη και Αργύρης Μπακιρτζής. Έχει εμφανιστεί σε πολλούς συναυλιακούς χώρους, όπως και σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

Συντελεστές:

Εύη Μάζη: τραγούδι, φλάουτο

Μάνος Κιτσικόπουλος: πιάνο





Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Οργάνωση παραγωγής:

Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα

Πληροφορίες:

Παρασκευή 13 Μαρτίου | 20.30

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Γενικό Εισιτήριο: 20€

Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/jazz-sto-mouseio-evi-mazi-manos-kitsikopoulos/

Σχετικά με τον κύκλο συναυλιών Jazz στο Μουσείο :

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει την ενότητα μουσικών παραστάσεων Jazz στο Μουσείο, μια σειρά συναυλιών-αφιέρωμα σε διαφορετικά ρεύματα της τζαζ. Μια φορά τον μήνα, η τζαζ συναντά τις εικαστικές τέχνες στο Μουσείο και μαζί μας οδηγούν σε ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία του είδους, με αφετηρία το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή και υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα.

Μετά από πέντε επιτυχημένες χρονιές, ο αγαπημένος κύκλος συναυλιών επεκτείνεται και εξελίσσεται. Ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές, ενσωματώνοντας πλέον την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης που αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της μουσικής τέχνης. Ο νέος θεματικός κύκλος, με τίτλο “Her Voice”, τοποθετεί τη γυναίκα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής αναζήτησης – ως δημιουργό, ως ερμηνεύτρια, ως πηγή έμπνευσης. Μέσα από εννέα μοναδικές συναυλίες, το πρόγραμμα εξερευνά τη γυναικεία παρουσία και επιρροή στον μουσικό κόσμο, φωτίζοντας τη φωνή, την εμπειρία, την έκφραση και τη δημιουργία.

