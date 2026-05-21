“Kalenda maya”στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Τη Δευτέρα 25 Μάϊου το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Κέντρο Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Αθηνών συμπράττουν σε μια συναυλία αφιερωμένη στη μουσική των Τροβαδούρων και τον κόσμο του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα με έργα των Raimbaut de Vaqueiras & Bernart de Ventadorn. Θα ζωντανέψουν μέσα από μια καθηλωτική μουσική αφήγηση που μεταφέρει το κοινό στον κόσμο του Μεσαίωνα.

Λίγα λόγια το Κέντρο Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Αθηνών

Το Σύνολο Μεσαιωνικής Μουσικής του Κέντρου Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Αθηνών δραστηριοποιείται συστηματικά στη μελέτη και ερμηνεία της παλαιάς μουσικής, παρουσιάζοντας εδώ και δέκα χρόνια πρωτότυπες παραγωγές και συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς της πόλης

Λίγα λόγια για τους ΒernartdeVentadorn και RaimbautdeVaqeuiras

Ο Bernart de Ventadorn είναι από τους σημαντικότερους συνθέτες-ποιητές του είδους ενώ το έργο του Raimbaut de Vaqeuiras σχετίζεται με την ιστορία της 4ης Σταυροφορίας. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν χαρακτηριστικές χορευτικές φόρμες της εποχής. Συμμετέχουν οι:

Φώτης Γιωβάνης, Δήμητρα Κουτσοκώστα – φλάουτα

Ρεζάρτα Κρούγια – βιολί

Κωνσταντίνα Κουμούλη – φωνή & κρουστά

Λευτέρης Ανδριώτης, Μανώλης Κυζάλας – λύρα

Μαρίνα Σατανάκη – κρουστά

Καλεσμένη:

Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη – φωνή & μεσαιωνική βιέλα

Διεύθυνση:

Δημήτρης Κούντουρας – μεσαιωνικά φλάουτα

Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 | 20:00

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Συντελεστές: Σύνολο του Κέντρου Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Αθηνών

Συναυλία: Kalendamaya

Αφιέρωμα στη μουσική των Τροβαδούρων

Είσοδος ελεύθερη (απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση)

Για περισσότερες πληροφορίες: 2132139517 (Δευτέρα- Παρασκευή 9:00-16:00)

