“Μαζί για το Παιδί”: Νέα ενημερωτική καμπάνια για την Γραμμή 115 25

Η καμπάνια εστιάζει σε τρία βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα εφήβους και οικογένειες: το άγχος, τον θυμό και την κρίση στην οικογένεια. Μέσα από ρεαλιστικές στιγμές της καθημερινότητας, τα σποτ αναδεικνύουν τις δυσκολίες που συχνά παραμένουν αθέατες και υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση βοήθειας είναι ένα ουσιαστικό βήμα φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης.

Στόχος της καμπάνιας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη λειτουργία της Γραμμής 115 25, αλλά και η ενίσχυση του μηνύματος ότι κανείς δεν είναι μόνος απέναντι στις προκλήσεις της γονεϊκότητας και της εφηβείας.

Η Συμβουλευτική Γραμμή 115 25 του Μαζί για το Παιδί λειτουργεί από το 2009 και βρίσκεται δίπλα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους, παρέχοντας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη. Η υποστήριξη προς τους ωφελούμενους περιλαμβάνει έως και 10 τηλεφωνικές συνεδρίες, καθώς και έως 8 διαδικτυακές ή δια ζώσης συνεδρίες.

Η Γραμμή 115 25 στελεχώνεται από έμπειρη επιστημονική ομάδα, με συνεχή κλινική εποπτεία. Τηρείται αυστηρά το απόρρητο: όλες οι κλήσεις είναι επώνυμες, εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται. Οι κλήσεις είναι δωρεάν από οποιοδήποτε πάροχο σταθερής/κινητής τηλεφωνίας.

Από το 2017 είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για τη Στήριξη του Παιδιού (Child Helpline International) που αριθμεί 181 μέλη-τηλεφωνικές γραμμές για τη στήριξη του παιδιού σε 147 χώρες διεθνώς.

Η Γραμμή 115 25 του Μαζί για το Παιδί λειτουργεί, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-19:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 11525, email: 11525@mazigiatopaidi.gr

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά σποτ: Θυμός | Άγχος | Κρίση στην Οικογένεια

Συντελεστές της καμπάνιας:

Παραγωγός: Νίκος Αθανασούλας

Σκηνοθεσία: Ντένης Ηλιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Γεωργίου

Art Direction: Κατερίνα Σαράντη

Μουσική: Οnetwo Μusic

Εκφώνηση: Μέλια Κρέιλινγκ, Αντώνης Καραγιάννης

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr

