Από τις 9 Οκτωβρίου 2025, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί μία από τις πιο συγκινητικές και βαθιά ανθρώπινες θεατρικές παραστάσεις της χρονιάς: το έργο «ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΦΤΕΡΑ» του βραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, σε σκηνοθεσία της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους.

Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο θεατρικό κείμενο που ακουμπά ευαίσθητα θέματα όπως η φθορά της μνήμης, η οικογενειακή φροντίδα και η απώλεια. Ο Ζελέρ, με τη χαρακτηριστική του δεξιοτεχνία, που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ, φωτίζει τις λεπτές ισορροπίες στα αέναα δίπολα της ζωής: το παρόν και το παρελθόν, την ευθύνη και την ελευθερία, την απώλεια και την αγάπη.

Ο Αντρέ και η Μαντλέν ζουν μαζί μια ζωή. Όμως κάτι αρχίζει να αλλάζει: η μνήμη διαρρηγνύεται, ο χρόνος διπλώνεται και το διαμέρισμά τους γίνεται ένας λαβύρινθος. Οι κόρες τους προσπαθούν να τους στηρίξουν, αλλά τι κάνεις όταν αυτός που αγαπάς αρχίζει να χάνεται μπροστά στα μάτια σου; Ο Zeller, με λεπτότητα και ευαισθησία, γράφει ένα βαθιά ανθρώπινο έργο για την αποσύνθεση - και την αντοχή - της αγάπης. Μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς μνήμη; Τι σημαίνει να φεύγεις όταν ακόμη είσαι παρών; Ποια αλήθεια αξίζει περισσότερο, η υποκειμενική ή αντικειμενική; Το έργο είναι αποκαλυπτικό και όχι διδακτικό. Σε προκαλεί να θυμηθείς πριν μάθεις, να αισθανθείς πριν καταλάβεις.

Τον κεντρικό ρόλο του Αντρέ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καταλειφός, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Πλάι του, ένα εκλεκτό σύνολο ηθοποιών που δίνουν πνοή στους χαρακτήρες του Ζελέρ: η Ζωή Ρηγοπούλου, η Μαρκέλλα Γιαννάτου, η Φιόνα Γεωργιάδη, ο Σαράντος Γεωγλερής και η Ντίνα Αβαγιανού. Όλοι μαζί θα δημιουργήσουν έναν ζωντανό μικρόκοσμο γεμάτο αγάπη, αγωνία και τρυφερότητα.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους θα υπογράψει μια σκηνοθετική προσέγγιση που με στόχο την ανάδειξη της λεπτότητας και του υπόγειου συναισθηματικού παλμού του έργου, σε συνεργασία με μια ομάδα καταξιωμένων συνεργατών: τη Νατάσα Παπαστεργίου στα σκηνικά, τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου στους φωτισμούς, τη Νινέτα Ζαχαροπούλου στα κοστούμια και τον Ηλία Παπαχαραλάμπους στη μουσική.

Με την παράσταση «ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΦΤΕΡΑ», και στη συνέχεια με το «Cleansed» της Σάρα Κέιν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη εγκαινιάζουν μια νέα και δυναμική θεατρική συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ενισχύοντας την παρουσία σημαντικών θεατρικών παραγωγών στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση:Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Μουσική: Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Σκηνικά: Νατάσσα Παπαστεργίου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Κοστούμια: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Ψυλλάς

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ

Δημήτρης Καταλειφός

Ζωή Ρηγοπούλου

Μαρκέλλα Γιαννάτου

Φιόνα Γεωργιάδη

Σαράντος Γεωγλερής

Ντίνα Αβαγιανού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 17:30 & στις 21:00

Κυριακή στις 19:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

