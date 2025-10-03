Συνήθως για το bullying μιλάνε ψυχολόγοι, γονείς, δημοσιογράφοι και υπουργοί. Καιρός να μιλήσουν

και τα ίδια τα παιδιά.



Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 το Schoolwave festival διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα τον

εκφοβισμό και τίτλο «Ναι, είμαι αυτός που κοροϊδεύατε!» - Ιστορίες bullying σε πρώτο πρόσωπο.

Πρωταγωνιστές θα είναι τα ίδια τα παιδιά που έχουν βιώσει bullying - είτε σαν θύματα, είτε σαν θύτες,

είτε σαν αυτόπτες μάρτυρες. Θα ακολουθήσει συζήτηση με ένα πάνελ συνομιλητών (αθλητές,

καλλιτέχνες, επιστήμονες, εκπρόσωποι θεσμών) την οποία θα συντονίσει ο Χρήστος Ιωαννίδης,

εκπαιδευτικός και υπεύθυνος του φεστιβάλ Schoolwave. Στη συζήτηση θα μπορεί να συμμετέχει

ελεύθερα και το κοινό.



Στη συζήτηση, εκτός απο τα παιδιά, συμμετέχουν:

· Αρετάκης Στέφανος (μαθηματικός)

· Γιαννιώτης Σπύρος (κολυμβητής)

· Γκέλια Νίκος (ηθοποιός)

· Ελευθερίου Λευτέρης (ηθοποιός)

· Ζαρίφη Κατερίνα (δημοσιογράφος)

· Θεοχάρης Μίνως (ηθοποιός)

· Καλούτα Ζερόμ (μουσικός)

· Κουφονικολάκου Θεώνη (Συνήγορος του

Παιδιού)

· Κωστάκου Κων/να (ψυχολόγος)

· Μιχαλόπουλος Νίκος (συγγραφέας)

· Tsolimon (μουσικός)





ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Οκτωβρίου 2025

ΧΩΡΟΣ: Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή (Ερατοσθένους 13, Παγκράτι, σταθμός μετρό

Ευαγγελισμός)

ΕΙΣΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΝΑΡΞΗ: 17:00