10ο Επετειακό Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου στην Κέρκυρα

Το 10ο Επετειακό Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου έρχεται στην Κέρκυρα, 22–25 Απριλίου

Η Κέρκυρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 10ο Επετειακό Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου – European School Radio Festival, ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά γεγονότα στον χώρο της Παιδαγωγικής των Μέσων, του podcast και της μουσικής στα σχολεία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Απριλίου 2026.

Το Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και την AHEPA Κέρκυρας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και της ΕΡΤ Κέρκυρας.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 1000 μαθητές και εκπαιδευτικοί, από σχολικές μονάδες όλης της Ελλάδας και της Κύπρου, μετατρέποντας την Κέρκυρα σε σημείο συνάντησης της μαθητικής ηχητικής δημιουργίας.

Ένα Φεστιβάλ με επίκεντρο την ηχητική δημιουργία

Το επετειακό Φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, όπως:

Τελετή Υποδοχής σχολείων

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Μαραθώνια Ραδιοφωνική Εκπομπή

Βιωματικά Εργαστήρια Παραγωγής podcast

Διαγωνισμός μικτών ομάδων εργασίας

Μουσική Σκηνή

DJ Party με μαθητές-παραγωγούς

Ξεναγήσεις στην ΕΡΤ Κέρκυρας

Επισκέψεις στους χώρους της Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ

Τελετές Βράβευσης του Διεθνούς Μαθητικού διαγωνισμού

«Κάν’ το ν’ ακουστεί 2026»

Μέντορες από τον χώρο της δημιουργίας και των ΜΜΕ

Ιδιαίτερη σημασία στη φετινή διοργάνωση έχει η παρουσία καταξιωμένων επαγγελματιών ως Μεντόρων, επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και Μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας European School Radio, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τους μαθητές σε πραγματικές συνθήκες δημιουργίας.

Συμμετέχουν:

μηχανικοί ήχου

ραδιοφωνικοί παραγωγοί και δημοσιογράφοι

sound designers

γραφίστες και δημιουργοί οπτικής επικοινωνίας

Η συνεργασία μαθητών και επαγγελματιών ενισχύει τη βιωματική μάθηση και προσφέρει πολύτιμη εμπειρία σύνδεσης της εκπαίδευσης με τον σύγχρονο δημιουργικό και επαγγελματικό κόσμο.

Συμμετοχή σχολείων

Στο 10ο Φεστιβάλ συμμετέχουν τα σχολεία: 1ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας, 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 2ο και 6ο Γυμνάσιο Δράμας, 3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, 3ο Γυμνάσιο Κορωπίου, 40ό Γυμνάσιο Αθηνών, 4ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας «Αθηναγόρειο», 50ό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Γενικό Λύκειο Μανταμάδου Λέσβου, Γενικό Λύκειο Αγρού Κέρκυρας, Γενικό Λύκειο Χέρσου Κιλκίς, Γυμνάσιο Βαθέος Αυλίδας, Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου (Κύπρος), Γυμνάσιο Λουσικών Αχαΐας και Γενικό Λύκειο Λουσικών Αχαΐας, Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Επανομής, Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Κρύας Βρύσης Πέλλας, 3ο Πειραματικό Γενικό Ενιαίο Λύκειο Κομοτηνής, 7ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, Γυμνάσιο Βαπτιστή Κιλκίς, 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, Μουσικό Σχολείο Καβάλας, 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Λευκάδας, 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας Ημαθίας και 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ – Πλατύ (Κύπρος), Γυμνάσιο Κριεζών Ευβοίας, 2ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας, Γυμνάσιο Αγλαντζιάς (Κύπρος), Δημοτικό Σχολείο Αργύρη-Λαΐμου, 7ο Γυμνάσιο Κατερίνης, Γυμνάσιο Μακρύγιαλου Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας.

Η φωνή των μαθητών γίνεται πράξη

Το Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου αποτελεί έναν ζωντανό χώρο έκφρασης και συνεργασίας, όπου οι μαθητές δημιουργούν, πειραματίζονται και επικοινωνούν τις ιδέες τους, διαμορφώνοντας το δικό τους σύγχρονο πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η Κέρκυρα γίνεται φέτος το επίκεντρο της μαθητικής δημιουργίας.

📌 Περισσότερες πληροφορίες:

https://fest.europeanschoolradio.eu/

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ