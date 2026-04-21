20ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: Οι εκδηλώσεις με μαθητές της Πέλλας – Ο αγώνας 1000 μ.

Οι μαθητές της Πέλλας τιμούν τον 20ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και οργανώνουν τις δικές τους δράσεις.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, προετοιμάζουν το πολιτιστικό πρόγραμμα της Τελετής Έναρξης της Αλεξανδρείου Ειρηνοδρομίας που θα πραγματοποιηθεί στον Αρχαιολογικό χώρο, το Σάββατο 25 Απριλίου, ώρα 11.00πμ. Οι μαθητές θα παρουσιάσουν 15λεπτο θεατρικό έργο, την Ειρήνη, κωμωδία του Αριστοφάνη, σε διασκευή Σοφίας Ζαραμπούκα. Παίχτηκε πρώτη φορά το 421 π.Χ., στα Μεγάλα Διονύσια και κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Το θέμα του έργου είναι ενάντια στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, και θεωρείται ένα από τα πιο αντιπολεμικά έργα όλων των εποχών. Οι μαθητές του Γυμνασίου οργανώνουν την Ειρηνοδρομία μέσα στην Πέλλα και, παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς τους, ορίζουν ομάδες εθελοντών για την Εκκίνηση.

Ο Δήμος Πέλλας ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους εκατοντάδες μαραθωνοδρόμους, φροντίζοντας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Οι εθελοντές της Ομάδας Μαραθωνίου Γιαννιτσών, του στίβου του Μ. Αλεξάνδρου Γιαννιτσών, του Ναυτικού Ομίλου Γιαννιτσών, του Μορφωτικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Πέλλας «Η Αρχαία Πέλλα» και του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Πέλλας «Η Ανατολική Ρωμυλία», μαζί με τους εθελοντές διερμηνείς και τους πιστοποιημένους ιδιώτες για παροχή πρώτων βοηθειών, στελεχώνουν τις ομάδες εκκίνησης, παραλαβής ρουχισμού των δρομέων, γραμματείας, φύλαξης διασταυρώσεων και φροντίδας του χώρου, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες, για την άρτια διοργάνωση της εκκίνησης του αγώνα.

Παράλληλα, η Φιλαρμονική Γιαννιτσών και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Πέλλας, ετοιμάζονται για την παρουσία τους στην διοργάνωση, από τα χαράματα της Κυριακής.

Την ασφάλεια της εκκίνησης και της υποδοχής των δρομέων, εξασφαλίζει το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας, συντονίζοντας τα δεκάδες λεωφορεία και τα οχήματα της διοργάνωσης και των ιδιωτών, ενώ το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, παρέχει την ιατρική κάλυψη.

ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.000μ- Συμβολικός αγώνας για παιδιά και συνοδούς- ενήλικες

Ο Δήμος Πέλλας διοργανώνει συμβολικό αγώνα 1.000 μ., ώρα 9.00 π.μ., μετά την εκκίνηση του Μαραθωνίου. Τα παιδιά θα ξεκινήσουν από την αψίδα του στην πλατεία, θα ακολουθήσουν την διαδρομή έως τον αρχαιολογικό χώρο και επιστροφή – τερματισμός στο σημείο εκκίνησης.Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο στις 7.30 π.μ. και αφού χειροκροτήσουν τους δρομείς του Μαραθωνίου από όλο τον κόσμο, θα λάβουν θέση κάτω από την αψίδα για το δικό τους αγώνα. Καλούνται να συμμετέχουν ελεύθερα όλοι οι μαθητές του Δήμου Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής, που με ευθύνη των γονέων πρέπει βρίσκονται έγκαιρα στην εκκίνηση, λόγω των έκτακτων κυκλοφοριακών μέτρων της Τροχαίας.

H προθέρμανση των παιδιών θα γίνει από το STUDIO ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΣΑΜΑΣ. Στα παιδιά θα δοθεί αναμνηστικό μπλουζάκι, δίπλωμα και μετάλλιο συμμετοχής, χυμός και σάντουιτς.

Εγγραφές: Πέλλα /πρώην Δημαρχείο-, τηλ. 2382351770 -Υπεύθυνη: Δόμνα Μπαλλή.

Πληροφ.: Δήμος Πέλλας – Γραφείο Αθλητισμού, τηλ 2382084379- Υπεύθυνη: Δώρα Συλλέκτη.

