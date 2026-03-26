Γιορτάζοντας 30 Χρόνια Κέντρου Παιδιού και Εφήβου

Φέτος, το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς προσφοράς, στήριξης και φροντίδας προς τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού, πραγματοποιείται το 10ο Τουρνουά Bowling για Άτομα με Αυτισμό, 1 & 2 Απριλίου 2026 – Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, στο Royal Bowling (Τεύθιδος 7, Περιστέρι).

Η εκδήλωση διοργανώνεται από δύο δομές της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου» (Κέντρο Ημέρας Εφήβων – Νεαρών Ενηλίκων με Αυτισμό Δυτικής Αττικής «Στην Αυλή του Κόσμου» και Εξειδικευμένο Κέντρο Ατόμων με Δ.Α.Φ «Ηλίανθος»).

Η εκδήλωση διαρκεί δύο μέρες και συμμετέχουν παιδιά από δομές της Αττικής, ειδικά σχολεία, τυπικά σχολεία, συνεργάτες και φίλοι. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή συμπερίληψης, όπου οι μικροί και μεγαλύτεροι συμμετέχοντες γίνονται πρωταγωνιστές της ημέρας, μέσα από το παιχνίδι, τη χαρά και τη συνεργασία.

Η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική στιγμή για το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, ένας ζωντανός μικρόκοσμος αλληλεπίδρασης και κοινότητας, που αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο την αποστολή του: στηρίξιμη, φροντίδα και ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων σε ένα περιβάλλον αγάπης και συμμετοχής.