8 Ιουλίου – 6 Σεπτεμβρίου 2026

Το Φεστιβάλ Φιλίππων, ένας από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, επιστρέφει για 69η χρονιά, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, Εύας Οικονόμου Βαμβακά, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καβάλας. Από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις σημαντικότερες παραστάσεις και συναυλίες του καλοκαιριού, αλλά και νέες παραγωγές με την υπογραφή του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Έχοντας πάντα στο κέντρο του το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στο οποίο φέτος θα παρουσιαστούν και δύο παραγωγές του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και ταυτόχρονα συνεχίζοντας την παράδοση των site specific παραστάσεων που «ζωντανεύουν» ξεχωριστές γωνιές της πόλης, παρουσιάζει και φέτος ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο πρόγραμμα. Αυτή τη χρονιά, τοποθετεί στο κέντρο της έμπνευσής του, την έννοια της «Μεταμόρφωσης» καλώντας την Τέχνη να επιδράσει ευεργετικά πάνω στις ψυχές μας και να τις μεταμορφώσει και σχεδιάζει για τους θεατές της μια εντελώς ξεχωριστή διαδρομή που συμβαδίζει με τα χρόνια και την ιστορία του ίδιου του θεσμού, που και αυτός μεταμορφώνεται και αλλάζει.

Το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων θα παρουσιάσει πέντε πρωτότυπες παραγωγές, οι οποίες για πρώτη φορά κινούνται έξω από τα στενά όρια του θεάτρου, καθώς περιλαμβάνουν μουσική, όπερα, θέατρο σκιών και εικαστικές εγκαταστάσεις, ενώ δεν λείπουν και ξεχωριστές συνεργασίες με σπουδαίους θεσμούς (Μέγαρο Μουσικής και Camerata Junior, Εθνική Λυρική Σκηνή κ.ά.). Τέλος, για 10η χρονιά, θα διοργανώσει από τις 24 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, όπου τρεις καταξιωμένοι σκηνοθέτες/ηθοποιοί θα καθοδηγήσουν μια ομάδα δεκαοχτώ νέων ερμηνευτών σε μονοπάτια πειραματισμού και δημιουργίας.

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