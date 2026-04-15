18ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Το Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής διοργανώνεται για 18η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ‐ ΝΟΗΣΙΣ στις 21, 22, 23 και 24 Απριλίου 2026.

To Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, αποτελεί την κορυφαία μαθητική επιστημονική διοργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας και έχει καταξιωθεί για μια ακόμη φορά στον εκπαιδευτικό και μαθητικό κόσμο της Περιφέρειας. Προσφέρει στους μαθητές τα ερεθίσματα και το περιβάλλον να συμμετάσχουν σε ένα οργανωμένο Συνέδριο και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να εξοικειωθούν με την επιστήμη και τις εφαρμογές της πληροφορικής, να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της παρουσίασης ενώπιον του κοινού και να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) & του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ και το σωματείο Ελληνικό Μουσείο Τεχνολογίας.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να υποκινηθεί η δημιουργική ενασχόλησή των μαθητών με τους Η/Υ, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ως διδακτικά εργαλεία.

Μαθητές και μαθήτριες όλων των τύπων σχολείων: Ειδικά, Διαπολιτισμικά, Μουσικά, Επαγγελματικά, Πρότυπα, Πειραματικά, Εκκλησιαστικά, Τμήματα από Δομές Προσφύγων, έχουν κάθε χρόνο σημείο συνάντησης το Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Στο 18ο Συνέδριο προβλέπεται να συμμετάσχουν άνω των 1700 συνέδρων μαθητών ‐ μαθητριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, με την ενεργή υποστήριξη άνω των 250 εκπαιδευτικών από 120 και πλέον σχολικές μονάδες.

Φέτος υποβλήθηκαν στο συνέδριο 148 καινοτόμες εργασίες πληροφορικής και ρομποτικής. Οι εργασίες αυτές εκπονήθηκαν από μαθητές και μαθήτριες με φαντασία και δημιουργικότητα και ολοκληρώθηκαν μέσα στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής των σχολικών μονάδων.

Ως προς τη μορφή, πρόκειται για εφαρμογές, mobile apps, ιστότοπους, ρομποτικές διατάξεις, έξυπνες συσκευές, ευφυή συστήματα, ψηφιακά έντυπα, μαθητικά blogs, ψηφιακά παιχνίδια, ερευνητικές εργασίες πάνω σε θέματα όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, 3D εκτύπωση, Internet of Things κτλ. Οι εργασίες αυτές αποκαλύπτουν τη δυναμική του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, το μεράκι και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών καθώς και τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Παράλληλα στον ίδιο χώρο οργανώνονται θεματικές εκθέσεις και επιδείξεις έργων ρομποτικής και πληροφορικής από τους μαθητές καθώς και συνεντεύξεις στο WebTV-Radio του συνεδρίου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υλοποιηθεί και μια σειρά παράλληλων δράσεων όπως το Forum18 με τίτλο «Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσα από σύγχρονα περιβάλλοντα ενημέρωσης και μάθησης» και πώς διαμορφώνεται με την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αξίζει να αναφέρουμε και την έκθεση STEM νηπιαγωγείων που θα πραγματοποιηθεί την 1η μέρα του συνεδρίου στο ισόγειο του ΝΟΗΣΙΣ. Επίσης θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά σεμινάρια σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις σε τεχνολογίες αιχμής όπως το ChatGPT, η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), η χρήση VR/AR στην εκπαιδευση και την κατάρτιση, Καλές Πρακτικές εφαρμογής STEM σε Νηπιαγωγεία κ.α.

Φέτος, τα πεδία έρευνας για τους μαθητές και τις μαθήτριες ήταν η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ατόμων τρίτης ηλικίας, αλλά και θέματα που αφορούν τη βελτίωση ποιότητας ζωής στη πόλη, καθώς και προτεινόμενες ψηφιακές λύσεις για την υγεία, το περιβάλλον, την γεωργία και τον πολιτισμό.

