“Γεύσεις Αμβρακικού” στο Λιμάνι Αμφιλοχίας

Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Λιμάνι Αμφιλοχίας φιλοξενεί μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στον Αμβρακικό κόλπο, τις γεύσεις και την παράδοση του τόπου.

Οι δράσεις ξεκινούν δυναμικά στις 18:00, με παρουσιάσεις κανό και ιστιοπλοΐας από τους ναυταθλητικούς ομίλους Βόνιτσας και Μεσολογγίου, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο του θαλάσσιου αθλητισμού!

Παράλληλα, η έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Δημητρόπουλου μας ταξιδεύει, μέσα από εικόνες εμπνευσμένες από τον Αμβρακικό, που αποτυπώνουν την ψυχή του, τη φύση, τη ζωή και τη μαγεία του τόπου.

Στις 20:00, χορευτικά συγκροτήματα ανοίγουν επίσημα τη βραδιά, δημιουργώντας ένα γιορτινό κλίμα για μικρούς και μεγάλους.

Το γαστρονομικό higllight της βραδιάς; Ο σεφ Χρήστος Μοίρας έρχεται στο λιμάνι και μαγειρεύει ζωντανά, μπροστά στα μάτια μας!

Φρέσκιες σαρδέλες θα ψήνονται στα κάρβουνα σε υπαίθριες ψησταριές, ενώ τα εστιατόρια της περιοχής θα παρουσιάσουν ιδιαίτερες γαστρονομικές δημιουργίες τους.

Φαγητό για όλους, αναμνηστικά για τους συμμετέχοντες και παραδοσιακό γλέντι με μουσική θα κρατήσει τη βραδιά ζωντανή.

Σας περιμένουμε όλους στο Λιμάνι Αμφιλοχίας, με ανοιχτή αγκαλιά και γεμάτο τραπέζι!

