1ο “AMPHIPOLIS AHEPA RUN” – Έρχεται πρώτη φορά

Ημιμαραθώνιος – 5.000μ – 1.000μ Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Η ΑΗΕPΑ HELLAS DISTRICT 25 μέλος της AHEPA, της μεγαλύτερης Ελληνοαμερικανικής οργάνωσης με οικουμενική παρουσία για περισσότερο από έναν αιώνα, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους αγώνες δρόμου “AHEPA RUN”, εγκαινιάζοντας μια πανελλαδική αθλητική διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Η αρχή γίνεται από έναν τόπο παγκόσμιας ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας: την Αμφίπολη. Σε συνεργασία με τον Δήμο Αμφίπολης και με τη συμμετοχή της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το 1ο “'AMPHIPOLIS AHEPA RUN” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης (Χώρος ΟΣΕ).

Μια μοναδική αθλητική εμπειρία δίπλα στον ποταμό Στρυμόνα, με φόντο τον Λέοντα της Αμφίπολης, τον Βυζαντινό Πύργο Μαρμαρίου και την ιστορική γη της Μακεδονίας.

Τα Αγωνίσματα

🔹 Ημιμαραθώνιος 21.097μ

🕣 Εκκίνηση: 08:30 π.μ. Αφετηρία & Τερματισμός: Αρχαιολογικό Πάρκο Αμφίπολης

Μια επίπεδη, γρήγορη παραποτάμια διαδρομή κατά μήκος του Στρυμόνα, που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορικά τοπόσημα και ιδανικές αγωνιστικές συνθήκες. Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης είναι 3 ώρες.

🔹 Αγώνας Δρόμου 5.000μ

🕚 Εκκίνηση: 11:00 π.μ. Αφετηρία: Λέων Αμφίπολης Τερματισμός: Αρχαιολογικό Πάρκο

Ιδανική διαδρομή για δρομείς κάθε επιπέδου, με επίπεδο τερέν και μοναδική θέα. Μεταφορά προς την εκκίνηση με λεωφορεία των διοργανωτών. Χρονικό όριο: 1 ώρα.

🔹 Αγώνας Κοινωνικής Προσφοράς 1.000μ

🕛 Εκκίνηση: 12:00 μ. Αφετηρία & Τερματισμός: Αρχαιολογικό Πάρκο

Αγώνας ανοιχτός σε όλες τις ηλικίες, με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι μαθητές έως 18 ετών συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ημιμαραθώνιος: 18+ ετών

5km: 12+ ετών

1km: Όλες οι ηλικίες

Εγγραφές

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας: 👉 https://aheparun.gr

Διατίθενται:

Ατομικές εγγραφές

Ατομικές ανηλίκων (με συναίνεση κηδεμόνα)

Ομαδικές εγγραφές (10+ άτομα) για συλλόγους, εταιρείες, σχολεία, οργανισμούς

Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν μετάλλιο, αριθμό συμμετοχής, μπλουζάκι, σακίδιο, ηλεκτρονική χρονομέτρηση (όπου προβλέπεται), τροφοδοσία και ιατρική κάλυψη.

Διακρίσεις – Έπαθλα

Έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες & γυναίκες σε Ημιμαραθώνιο και 5km, καθώς και ειδικές κατηγορίες νέων 12–18 ετών στα 5km.

Όλοι οι τερματίσαντες λαμβάνουν αναμνηστικό μετάλλιο.

Ασφάλεια & Οργάνωση

✔ Πλήρης ιατρική κάλυψη και σταθμοί πρώτων βοηθειών ✔ Σταθμοί υποστήριξης και υδροδοσίας κατά μήκος των διαδρομών ✔ Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip ✔ Χιλιομετρικές ενδείξεις σε κάθε km ✔ Οργανωμένος χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων

Η παραλαβή εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 (10:00–21:00) στο Κέντρο Διερμηνείας Δήμου Αμφίπολης.

Μια Νέα Αθλητική Παράδοση Ξεκινά

Το 1ο AHEPA RUN – AMPHIPOLIS δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια γιορτή αθλητισμού, ιστορίας, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Είναι το σημείο συνάντησης δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια διαδρομή που ενώνει το παρελθόν με το παρόν — και τρέχει δυναμικά προς το μέλλον. Ταυτόχρονα, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι ανοιχτοί και δωρεάν προσβάσιμοι για τους αθλητές με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους.



📞 Πληροφορίες: 📧 info@aheparun.gr, registration@aheparun.gr 🌐 https://aheparun.gr

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ ΣΕΡΡΩΝ