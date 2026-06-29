3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ

Το 3ο Φεστιβάλ Κρουστών συγκεντρώνει σημαντικούς διεθνείς σολίστ, διακεκριμένους Έλληνες μουσικούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναυλίες, εργαστήρια, masterclasses και εκπαιδευτικές δράσεις. Το Φεστιβάλ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης σκηνής των κρουστών και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ενός από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ (Τετάρτη 1/7) φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ τον διεθνώς αναγνωρισμένο εκτελεστή κρουστών Ρούβεν Ρούππικ, ο οποίος, μαζί με το τρίο του, τον διακεκριμένο Ολλανδό πιανίστα Τόνυ Ρόου και τον δεξιοτέχνη στο κανονάκι Χαλίλ Χουρί, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την τζαζ με έντονες μεσογειακές και ανατολικές επιρροές. Την ίδια ημέρα, ο Ρούππικ θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένο σεμινάριο γύρω από το υβριδικό σετ κρουστών με βάση το καχόν και τις σύγχρονες εφαρμογές του.

Θα ακολουθήσει η συναυλία του βιμπραφωνίστα Βαγγέλη Παρασκευαΐδη, ο οποίος, με το σχήμα του που αποτελείται από τους Μένιο Γούναρη (πλήκτρα), Παναγιώτη Μπουραζάνη (ηλεκτρικό μπάσο) και Χρήστο Βίγκο (ντραμς), ένα σύγχρονο τζαζ φιούζον σύνολο που συνδυάζει αυτοσχεδιασμό, ηλεκτρικό ήχο και πολυρυθμικές δομές, παρουσιάζει τη μουσική από τον δίσκο του με τίτλο Ηλεκτρολύτες. Την ίδια ημέρα, ο Βαγγέλης Παρασκευαΐδης θα πραγματοποιήσει σεμινάριο αυτοσχεδιασμού στο βιμπράφωνο, με θέμα την αυτοσχεδιαστική ικανότητα στην τζαζ.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με τον σολίστ κρουστών Μαρίνο Τρανουδάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο «The Timpani Project», αφιερωμένη στα τύμπανα ορχήστρας. Η συναυλία επικεντρώνεται στον σολιστικό ρόλο των τυμπάνων, αναδεικνύοντας τις ηχητικές και εκφραστικές τους δυνατότητες μέσα από ένα πρωτότυπο πρόγραμμα. Θα παρουσιαστούν έργα των Γιόχαν Καρλ Κρίστιαν Φίσερ, Ετιέν Περρυσόν και Νικ Βάουντ, συνθετών που έχουν συμβάλει σημαντικά στη διεύρυνση του ρεπερτορίου και των τεχνικών δυνατοτήτων των τυμπάνων. Συμπράττουν το σύνολο χάλκινων πνευστών Melos Brass και ο βιολοντσελίστας Νικόλαος Πρεβεζιάνος.

Η δεύτερη ημέρα (Πέμπτη 2/7) φιλοξενεί δύο κορυφαίους σολίστ κρουστών από τη Γερμανία, τον διεθνώς αναγνωρισμένο σολίστ κρουστών και συνθέτη Αλεξέι Γκερασσίμεζ και τον καταξιωμένο ντράμερ και εκπαιδευτικό Μπέννυ Γκρεμπ.

Ο Αλεξέι Γκερασσίμεζ,ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης σολιστικής σκηνής των κρουστών, θα κλείσει την ημέρα με μια μοναδική συναυλία με τίτλο «Black Mountain», όπου θα συμπράξει με ανερχόμενους νέους Έλληνες και Κύπριους εκτελεστές κρουστών. Ο ίδιος θα πραγματοποιήσει και masterclass με ενεργούς συμμετέχοντες.

Θα προηγηθεί η συναυλία του Μπέννυ Γκρεμπ, όπου θα παρουσιαστούν συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί που αναδεικνύουν το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος. Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Μπέννυ Γκρεμπ θα πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο ντραμς με τίτλο «Από το καλό στο σπουδαίο: Τα πέντε στοιχεία της μουσικότητας στα ντραμς», παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του γύρω από τον σύγχρονο ήχο, τη ρυθμική αντίληψη και τις δημιουργικές προσεγγίσεις στο σετ ντραμς.

Η τρίτη και τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ (Παρασκευή 3/7) ολοκληρώνεται με μια εκρηκτική συναυλία αφιερωμένη στη μουσική της Κούβας από τη χαρισματική τραγουδίστρια Ροσάννα Μαϊλάν και το συγκρότημά της, σε ένα πρόγραμμα με λάτιν ρυθμούς και κουβανέζικη ενέργεια. Στη συναυλία συμμετέχει ο Κουβανός μουσικός Κάρλος Μενέντες, ο οποίος θα παρουσιάσει και ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη ρυθμολογία και την τεχνική των παραδοσιακών κρουστών της Κούβας, εστιάζοντας στα όργανα κόνγκας, μπόνγκος, τιμπάλες και μπατά, και αναδεικνύοντας τις αφροκουβανικές ρίζες και τις τεχνικές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη λατινοαμερικανική μουσική.

Την ίδια ημέρα, η ομάδα Blip Inclusive Multisensory Project θα παρουσιάσει το συμπεριληπτικό πολυαισθητηριακό εργαστήριο κρούσης του σώματος (body percussion) «b(l)alloon», το οποίο είναι σχεδιασμένο για άτομα με και χωρίς οπτική ή ακουστική αναπηρία και βάζει στο επίκεντρο την αισθητηριακή εμπειρία και το βίωμα της συμμετοχής. Το εργαστήριο θα υλοποιήσουν οι Γιώτα Πεκλάρη, Νατάσα Μάρτιν, Βάσια Ζορμπαλή, Όλγα Δαλέκου, Χρήστος Κουτσοβασίλης και Θάνος Δασκαλόπουλος. Η δράση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της επιτελεστικής εγκατάστασης b(l)alloon, ένα δυναμικό ηχητικό περιβάλλον που δημιουργείται μέσα από πρακτικές βαθιάς ακρόασης και συλλογικού συντονισμού.



3 o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΛΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαρίνος Τρανουδάκης

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Ηλεκτρολύτες

Χρήστος Βίγκος, Μένιος Γούναρης, Παναγιώτης Μπουραζάνης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 22.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Τρίο Ρούβεν Ρούππικ

Ρούβεν Ρούππικ, Τόνυ Ρόου, Χαλίλ Χουρί

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

TheTimpaniProject

Μαρίνος Τρανουδάκης, Νικόλαος Πρεβεζιάνος, MelosBrass

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00 | Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026

Τρίο Μπέννυ Γκρεμπ

Μπέννυ Γκρεμπ, Γιαν Γιανότσκιν, Ραλφ Κλίντσμαν

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 21.00 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

BlackMountain

Αλεξέι Γκερασσίμεζ

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00 | Τιμές εισιτηρίων:€12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026

Ritmos de Cuba

Ροσάννα Μαϊλάν

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30 | Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

b(l)alloon

Blip Inclusive Multisensory Project

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • 3 Ιουλίου 2026 • Ώρα έναρξης: 18.00 | Είσοδος ελεύθερη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Ανάμεσα στις παραδόσεις: Ρυθμική γλώσσα σε υβριδικό σετ κρουστών

Ρούβεν Ρούππικ

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Είσοδος ελεύθερη

Προσεγγίζοντας την αυτοσχεδιαστική ικανότητα στην τζαζ – Μια μέθοδος ανάπτυξης

Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 13.30 |Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026

Από το καλό στο σπουδαίο: Τα πέντε στοιχεία της μουσικότητας στα ντραμς

Μπέννυ Γκρεμπ

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Συμμετοχή: €10

Masterclassκρουστών

Αλεξέι Γκερασσίμεζ

Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 14.00 | Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026

Τα κρουστά και οι ρυθμοί της Κούβας

Κάρλος Μενέντες

Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00 | Είσοδος ελεύθερη

b(l)alloon

Blip Inclusive Sensory Project

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 15.00 | Είσοδος ελεύθερη

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr

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3 o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΛΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

Συναυλία

Ηλεκτρολύτες

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 22.00

Βαγγέλης Παρασκευαΐδης (βιμπράφωνο), Μένιος Γούναρης (πλήκτρα), Παναγιώτης Μπουραζάνης (ηλεκτρικό μπάσο), Χρήστος Βίγκος (ντραμς)

Ο βιμπραφωνίστας και συνθέτης Βαγγέλης Παρασκευαϊδης παρουσιάζει τη μουσική από τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Ηλεκτρολύτες. Ο δίσκος, ο οποίος συνδυάζει τις αιθέριες ηχητικές υφές του βιμπραφώνου με πολλά μουσικά είδη, βρίθει από ατελείωτη διάθεση πειραματισμού –σε μια πληθώρα οργάνων που ηχογράφησε ο ίδιος ο συνθέτης στο στούντιο του σπιτιού του– και υπόσχεται να οδηγήσει τον ακροατή σε μια μοναδική μουσική εμπειρία. Οι Ηλεκτρολύτες είναι αποτέλεσμα της συνεχούς αυτοσχεδιαστικής και συνθετικής αναζήτησης του Παρασκευαΐδη για νέους ήχους και πρωτοποριακές προσεγγίσεις στη μουσική που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαιτέρως απαιτητικής περιόδου για την ανθρωπότητα.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας (στις 21.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

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Συναυλία

Τρίο Ρούβεν Ρούππικ

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30

Χαλίλ Χουρί (κανονάκι), Τόνυ Ρόου (πιάνο), Ρούβεν Ρούππικ (κρουστά)

Ο Γερμανός ντράμερ και συνθέτης Ρούβεν Ρούππικ είναι από τις πιο δραστήριες παρουσίες της ευρωπαϊκής σύγχρονης τζαζ και του μουσικού αυτοσχεδιασμού. Με παρουσία σε διεθνή φεστιβάλ και πολυάριθμες συνεργασίες που γεφυρώνουν διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, αναπτύσσει μια προσωπική μουσική γλώσσα όπου ο ρυθμός λειτουργεί ως δημιουργική δύναμη και πεδίο διαλόγου.

Στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών εμφανίζεται με το τρίο του, μαζί με τον Χαλίλ Χουρί στο κανονάκι και τον Τόνυ Ρόου στο πιάνο, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις, αυτοσχεδιασμό και επιρροές από τη σύγχρονη τζαζ και τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Μέσα από την αλληλεπίδραση των τριών μουσικών, η συναυλία αναδεικνύει τη δυναμική του συλλογικού αυτοσχεδιασμού και τη διαρκή αναζήτηση νέων ηχητικών και ρυθμικών διαδρομών.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

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Συναυλία

The Timpani Project

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00

Μαρίνος Τρανουδάκης (τύμπανα, κρουστά), Νικόλαος Πρεβεζιάνος (βιολοντσέλο)

MelosBrass: Αντώνης Λαγός (κόρνο), Σπύρος Αρκούδης, Σοφία Σιωρά (τρομπέτες), Ιωάννης Κόκκορης, Γιώργος Κρίμπερης (τρομπόνια), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα)

Το TheTimpaniProject είναι μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στα τύμπανα ορχήστρας και στον σολιστικό τους ρόλο μέσα στη σύγχρονη αλλά και την ιστορική μουσική δημιουργία. Μέσα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και πρωτότυπο πρόγραμμα, η συναυλία αναδεικνύει τον πλούτο των ηχοχρωμάτων, τη δεξιοτεχνία και τις εκφραστικές δυνατότητες ενός οργάνου που συνήθως λειτουργεί υποστηρικτικά μέσα στην ορχήστρα, αλλά εδώ μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα διαφορετικών εποχών και αισθητικών κατευθύνσεων, από την πρώιμη κλασική περίοδο έως τη σύγχρονη δημιουργία, παρουσιάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της τεχνικής και του ρεπερτορίου των τυμπάνων. Θα ακουστούν τα έργα Συμφωνία για οκτώ τύμπανα ομπλιγκάτο του Γιόχαν Καρλ Κρίστιαν Φίσερ σε μεταγραφή για κουιντέτο χάλκινων της Ντάριγιας Μαμίνοβα, TheToken του Ολλανδού τυμπανιστή και συνθέτη Νικ Βάουντ και Πέντε ντογκοριανοί χοροί του Γάλλου συνθέτη Ετιέν Περρυσόν, για πέντε τύμπανα και βιολοντσέλο. Τη συναυλία ολοκληρώνει το σόλο έργο Τρεχαλητό του Φινλανδού συνθέτη και εκτελεστή κρουστών Γιάνι Νίνιμακι.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας (στις 18.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

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Εργαστήριο

Ανάμεσα στις παραδόσεις: Ρυθμική γλώσσα σε υβριδικό σετ κρουστών

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Ρούβεν Ρούππικ

Το εργαστήριο του Ρούβεν Ρούππικ εξερευνά την ανάπτυξη ενός υβριδικού σετ κρουστών που συνδυάζει όργανα και ρυθμικές έννοιες από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις σε μια ενιαία μουσική γλώσσα. Το σετ περιλαμβάνει όργανα όπως καχόν, ταμπούρο, χάι-χατ, μπόμπο λεγκουέρο, ουντού και ηλεκτρονικά μέσα, με το καθένα να συνεισφέρει το δικό του πολιτισμικό υπόβαθρο, ηχητικό κόσμο και τρόπο παιξίματος. Αντλώντας επιρροές από το φλαμένκο, την αραβική κλασική μουσική, τη χιντουστάνι ινδική κλασική μουσική και τις λατινοαμερικανικές παραδόσεις, το εργαστήριο επικεντρώνεται στο πώς αυτές οι επιρροές μπορούν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο μουσικής για κρουστά.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας (στις 11.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

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Masterclass

Προσεγγίζοντας την αυτοσχεδιαστική ικανότητα στην τζαζ – Μια μέθοδος ανάπτυξης

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 13.30

Το masterclass τζαζ βιμπραφώνου του Βαγγέλη Παρασκευαΐδη απευθύνεται σε μουσικούς που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη γλώσσα της τζαζ, στη ρυθμική και αρμονική αντίληψη και στις τεχνικές αυτοσχεδιασμού στο βιμπράφωνο. Θα επικεντρωθεί στο πώς κατασκευάζουμε μελωδικές γραμμές όταν το βιμπράφωνο λειτουργεί ως σολιστικό όργανο και πώς δημιουργούμε ενδιαφέρουσες αρμονικές υφές όταν το βιμπράφωνο λειτουργεί ως συνοδευτικό όργανο.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας (στις 12.30) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026

Συναυλία

Τρίο Μπέννυ Γκρεμπ

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 21.00

Γιαν Γιανότσκινπιάνο

Ραλφ Κλίντσμαν κοντραμπάσο

Μπέννυ Γκρεμπ ντραμς

Ο Γερμανός ντράμερ Μπέννυ Γκρεμπ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς παγκοσμίως, έρχεται με το τρίο του για να παρουσιάσει μια φρέσκια προσέγγιση στο κλασικό τζαζ τρίο –πιάνο, κοντραμπάσο και ντραμς– μέσα από νέο πρωτότυπο υλικό που χαρακτηρίζεται από έντονο groove, δυνατές μελωδίες και λεπτοδουλεμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των μουσικών. Μαζί με τον Ραλφ Κλίντσμαν στο κοντραμπάσο και τον Γιαν Γιανότσκιν στο πιάνο, το τρίο συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική αισθητική, κινούμενο με φυσικότητα ανάμεσα σε λεπταίσθητες ηχητικές υφές και δυναμικές στιγμές βασισμένες στο groove. Μετά από ιδιαίτερα επιτυχημένες εμφανίσεις στη Γερμανία, αυτό το πρότζεκτ προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα σύνολο που ξεχωρίζει για το μουσικό του βάθος, τη διαύγεια και την επικοινωνία – υπό την καθοδήγηση ενός από τους πιο ξεχωριστούς ντράμερ της σύγχρονης σκηνής.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

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Συναυλία

BlackMountain

Αλεξέι Γκερασσίμεζ

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 19.00

Αλεξέι Γκερασσίμεζ σόλο κρουστά

Αναστασία Βλάχου, Γιώργος Μέλιος, Γιώργος Τσαούσης, Ζήνα Χριστοδούλου κρουστά

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Γερμανός συνθέτης και κρουστός Αλεξέι Γκερασσίμεζ συγκαταλέγεται στις σημαντικές μορφές της σύγχρονης μουσικής και του αυτοσχεδιασμού. Για τον ίδιο, η σύνθεση και η εκτέλεση αποτελούν αδιαχώριστες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Παρότι τα κρουστά προσφέρουν έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πολύχρωμους ηχητικούς κόσμους στη μουσική, συχνά επιλέγει συνειδητά να περιορίζει τον εαυτό του – εστιάζοντας σε ένα μόνο όργανο και εξερευνώντας σε βάθος τις κρυμμένες ηχητικές του δυνατότητες. Αυτός ο αυτοεπιβαλλόμενος περιορισμός μετατρέπεται σε ένα είδος δημιουργικού κλωβού: έναν χώρο συγκέντρωσης, έντασης και φαντασίας, μέσα από τον οποίο γεννιούνται νέες μουσικές ιδέες που τελικά επιδιώκουν να απελευθερωθούν. Το Bodixγια κουαρτέτο κρουστών χωρίς κανένα όργανο αποτελεί την πιο ακραία μορφή αυτής της προσέγγισης. Η συναυλία κορυφώνεται με το έργο BlackMountain, από τον πρόσφατο ομότιτλο δίσκο του. Εμπνευσμένο από έννοιες όπως τα εσωτερικά τοπία, η αντίσταση και η μεταμόρφωση, το έργο παρουσιάζεται εδώ όχι στην εκδοχή τύπου κοντσέρτου για μαρίμπα, βιμπράφωνο και ορχήστρα αλλά στη πιο ωμή και δυναμική μορφή του για κουαρτέτο κρουστών.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

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Masterclass

Masterclass κρουστών

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Αλεξέι Γκερασσίμεζ

Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 14.00

Ο Αλεξέι Γκερασσίμεζ παρουσιάζει masterclass κρουστών, εστιάζοντας στην ερμηνεία, τον ήχο και τις τεχνικές δυνατότητες των κρουστών οργάνων. Οι ενεργοί συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ένα σόλο έργο για μαρίμπα, ξυλόφωνο, βιμπράφωνο ή ταμπούρο διάρκειας έως επτά λεπτών, χωρίς συνοδεία πιάνου και χωρίς προηχογραφημένα ηλεκτρονικά. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επιλέξει έργο για ένα από τα παραπάνω όργανα, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης ενός από τα έργα Rebonds A ή Rebonds B του Ιάννη Ξενάκη για σετ κρουστών.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας (στις 13.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

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Εργαστήριο

Από το καλό στο σπουδαίο: Τα πέντε στοιχεία της μουσικότητας στα ντραμς

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Μπέννυ Γκρεμπ

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει έναν καλό ντράμερ από έναν πραγματικά σπουδαίο; Σε αυτό το διαδραστικό masterclass, ο Μπέννυ Γκρεμπ αποκαλύπτει τα βασικά στοιχεία που κάνουν τη διαφορά – και πώς μπορεί κανείς να τα αναπτύξει μέσα σε πραγματικές μουσικές συνθήκες. Μέσα από ζωντανές παρουσιάσεις και πρακτικές ιδέες, το κοινό θα παρακολουθήσει ένα στοχευμένο, διασκεδαστικό και εμπνευσμένο εργαστήριο, γεμάτο έννοιες και εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην πράξη.

Συμμετοχή: €10

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026

Συναυλία

RitmosdeCuba

Ροσάννα Μαϊλάν

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 20.30

Ροσάννα Μαϊλάν, Χουάν Μανουέλ (τραγούδι), Δημήτρης Παπαδόπουλος (τρομπέτα), Λάζαρο Κάστρο (πιάνο), Γιοέλ Σότο(ηλεκτρικό μπάσο), Κάρλος Μενέντες (κρουστά)

Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, πάθος και αυθεντική κουβανέζικη ενέργεια. Η τραγουδίστρια Ροσάννα Μαϊλάν, με καταγωγή από την Αβάνα της Κούβας και πολυετή παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή, μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι δύο ωρών μέσα από τους ήχους, τα χρώματα και την ψυχή της Κούβας. Μαζί με μια εξαιρετική ομάδα μουσικών, παρουσιάζει αγαπημένα παραδοσιακά κουβανέζικα τραγούδια, γεμάτα συναίσθημα, χορευτική διάθεση και αυθεντικότητα. Η συναυλία RitmosdeCuba είναι αφιερωμένη στους ρυθμούς της Κούβας, από το σον και το μπολέρο μέχρι τη σάλσα και τα διαχρονικά τραγούδια που αγαπήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Μια βραδιά γιορτής, μνήμης και μουσικής, όπου η Κούβα ζωντανεύει μέσα από κάθε νότα.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

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Επιτελεστική εγκατάσταση

b(l)alloon

Blip Inclusive Multisensory Project

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 18.00

Χορογραφία: Γιώτα Πεκλάρη, Βάσια Ζορμπαλή

Εικαστική εγκατάσταση: Βάσια Ζορμπαλή

Ηχητικός σχεδιασμός: Γιώτα Πεκλάρη

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Ανδρονίκη Ξανθοπούλου

Ερμηνεύουν: Όλγα Δαλέκου, Θάνος Δασκαλόπουλος, Βάσια Ζορμπαλή, Χρήστος Κουτσοβασίλης, Νατάσα Μάρτιν, Γιώτα Πεκλάρη

Εξερευνώντας την αποτύπωση του χρόνου μέσα από την υλικότητα του σώματος –οργανικού και μη– η ομάδα BlipInclusiveMultisensoryProject δημιουργεί ένα δυναμικό ηχητικό περιβάλλον μέσα από πρακτικές βαθιάς ακρόασης και συλλογικού συντονισμού. Ηχηρές και άηχες κινήσεις, αναπνοές και φωνές δημιουργούν μια παραστατική γλώσσα που βασίζεται στην αισθητική της πρόσβασης και διαμορφώνει τον πυρήνα του έργου, διευρύνοντας ριζικά τα όρια της σκηνικής εμπειρίας για βλέποντες, μη βλέποντες, ακούοντες, Κωφούς και βαρήκοους. Κεντρικό εργαλείο της χορογραφικής σύνθεσης αποτελεί η φασική ρυθμική σύνθεση (phase music), όπου επαναλαμβανόμενες φράσεις μετατοπίζονται σταδιακά εκτός συγχρονισμού. Το έργο πραγματοποιείται σε οικεία, κυκλική διάταξη, προσκαλώντας τους θεατές σε έναν κοινό χώρο, ανοιχτό σε διαφορετικές σωματικές ή αντιληπτικές εμπειρίες και επίπεδα προσοχής.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη της επιτελεστικής εγκατάστασης (στις 17.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

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Εργαστήριο

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Blip Inclusive Multisensory Project

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Γιώτα Πεκλάρη, Νατάσα Μάρτιν, Βάσια Ζορμπαλή, Όλγα Δαλέκου, Χρήστος Κουτσοβασίλης, Θάνος Δασκαλόπουλος

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 15.00

Το BlipInclusiveMultisensoryProject είναι ένα εργαστήριο σχεδιασμένο για άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία, που βάζει στο επίκεντρο την αισθητηριακή εμπειρία και το βίωμα της συμμετοχής. Σχεδιάστηκε και παρουσιάζεται από τους Γιώτα Πεκλάρη, Νατάσα Μάρτιν, Βάσια Ζορμπαλή, Όλγα Δαλέκου, Χρήστο Κουτσοβασίλη και Θάνο Δασκαλόπουλο.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη του εργαστηρίου (στις 14.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.

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Εργαστήριο

Τα κρουστά και οι ρυθμοί της Κούβας

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Κάρλος Μενέντες

Αίθουσα Δοκιμών Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ • Ώρα έναρξης: 12.00

Στο εργαστήριο παρουσιάζονται βασικοί παραδοσιακοί ρυθμοί της Κούβας και η εκτέλεσή τους σε όργανα όπως τα τιμπάλες και οι κόνγκας. Εξετάζεται επίσης η συνάντηση αυτών των ρυθμών με τα αφρικανικής προέλευσης τύμπανα μπατά, που οδήγησε στη διαμόρφωση της αφροκουβανικής μουσικής παράδοσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ιστορική εξέλιξη των οργάνων (τιμπάλες από βαρέλια μελάσας των εργοστασίων ζάχαρης και κόνγκας από αφρικανικά τύμπανα που προσαρμόστηκαν σε ισπανικά βαρέλια κρασιού), καθώς και σε δημοφιλείς κουβανικούς ρυθμούς όπως ντανσόν, τσα τσα τσα και σον.

* Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται μία ώρα πριν την έναρξη του εργαστηρίου (στις 11.00) στα Ταμεία της ΕΛΣ.