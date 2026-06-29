Το Open Air Film Festival, ο θεσμός θερινού κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, επιστρέφει δυναμικά για ένατη συνεχή χρονιά, έτοιμος να πλημμυρίσει τις καλοκαιρινές μας νύχτες με φαντασία, χρώμα και συγκίνηση.

Η μεγάλη πρεμιέρα του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου με την προβολή της βιογραφικής ελληνικής ταινίας «Υπάρχω», η οποία ξεδιπλώνει το ψηφιδωτό της ζωής του μεγάλου Στέλιου Καζαντζίδη. Από τις 6 Ιουλίου έως και τις 26 Αυγούστου, η μαγεία της μεγάλης οθόνης θα απλωθεί κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, προσφέροντας στους σινεφίλ ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα προβολών με κορυφαίες ταινίες για μικρούς και μεγάλους.

Στέλιος Μαμαλάκης: «Σας καλούμε να ταξιδεύουμε παρέα στο όνειρο της μεγάλης οθόνης. Ο πολιτισμός είναι αγαθό, όχι εμπόρευμα»

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις προβολές

Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα: https://online.anyflip.com/gubko/zawj/mobile/index.html

Διατηρώντας σταθερά το έντονο κοινωνικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, οι προβολές συνοδεύονται από μια σημαντική δράση αλληλεγγύης. Καλούνται όλοι οι πολίτες και οι επισκέπτες να στηρίξουν τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Δομής Παροχής Συσσιτίου και του Κοινωνικού Φαρμακείου, προσφέροντας τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα, σχολικά είδη, καθώς και είδη καθαριότητας.

Φέτος, το 9ο Open Air Film Festival αλλάζει σημείο συνάντησης και μεταφέρεται στον φιλόξενο υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου, επί των οδών Θεομήτορος 72 και Χανίων. Η μεταφορά αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς στο εμβληματικό τοπόσημο της πόλης μας, το Στρογγυλό Σχολείο «Τάκης Ζενέτος» όπου φιλοξενούνταν οι προβολές κάθε χρόνο, εκτελούνται αυτή την περίοδο σημαντικές εργασίες συντήρησης στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σε μήνυμά του, ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, τονίζει ότι το καλοκαίρι στην πόλη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μαγεία της μεγάλης οθόνης κάτω από τα αστέρια. Επισημαίνει πως το φεστιβάλ μετατρέπει τον χώρο του σταδίου στον πιο ζωντανό και δροσερό πυρήνα πολιτισμού, προσφέροντας συνολικά 54 ταινίες δωρεάν, διότι, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «ο πολιτισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα». Παράλληλα, μας προσκαλεί όλους και όλες, κάθε βράδυ στις 21:00 «να σβήσουμε τα φώτα της καθημερινότητας και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα που την ενώνουν οι κοινές, αξιομνημόνευτες εμπειρίες». Τέλος, ο κ. Μαμαλάκης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς για την πολύτιμη και ουσιαστική στήριξη τους.

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Αγγελική Σαραβελάκη, υπογραμμίζει πως ο θεσμός αυτός αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο πολιτισμός μπορεί να είναι ανοιχτός, προσβάσιμος και δωρεάν για όλους. Αναφέρει επίσης ότι, σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται, η συνάντηση για τη θέαση μιας ταινίας αποκτά ξεχωριστή αξία, καθώς ο κινηματογράφος μας συγκινεί, μας φέρνει πιο κοντά και ζωντανεύει τους δημόσιους χώρους της πόλης μας.

«Cine Kids Festival 2026»

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι δίνουν το δικό τους ξεχωριστό ραντεβού με το «Cine Kids Festival 2026». Το παιδικό φεστιβάλ περιλαμβάνει 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από τις 5 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου και θα διεξάγεται κάθε Κυριακή στο 6ο Δημοτικό Σχολείο (Λεωφ. Αγίου Δημητρίου 186 & Ηπείρου), καθώς και κάθε Τετάρτη στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου, με ώρα έναρξης στις 21:00.

Σας περιμένουμε όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, για να αφήσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να μας ταξιδέψει στο όνειρο και να απολαύσουμε ένα όμορφο πολιτιστικό καλοκαίρι.