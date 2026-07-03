42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου

Το 42ο Φεστιβάλ Χόρτου πιστό στο ραντεβού του επιστρέφει με ένα πλούσιο καλοκαιρινό πρόγραμμα, γεμάτο μουσική, θέατρο, χορωδιακά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, συναυλίες και βιωματικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Από τα τέλη Ιουνίου έως τα τέλη Οκτωβρίου, το Χόρτο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού, φιλοξενώντας εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου σε έναν τόπο που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη δημιουργία, την έμπνευση και τον πολιτισμό.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, εργαστήρια μουσικής και θεάτρου, χορωδιακές δράσεις, αλλά και ξεχωριστές βραδιές που κάνουν την έκφραση και τη συλλογική εμπειρία κομμάτι της ζωής μας.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο υπαίθριο θέατρο Χόρτου και την Αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος στο Χόρτο. Για τις εκδηλώσεις με εισιτήριο η προπώληση ξεκινά 10 μέρες πριν την εκδήλωση, καθώς και μία ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας στην είσοδο της εκδήλωσης.

Το φετινό φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Νοτίου Πηλίου, την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα οι δράσεις Fables of Mingus και Hortus Canticus με την επιχορήγηση των Ινστιτούτου Γκαίτε και Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας αντίστοιχα ενώ η συναυλία με τον τίτλο Ρεσιτάλ με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΒΟΛΟΥ