“ΗΡΑΚΛΗΣ” Ο ήρωας των θνητών

Η Θεατρική Σκηνή Μαγικό Καραβάνι παρουσιάζει μια νέα, εντυπωσιακή παιδική παράσταση εμπνευσμένη από τον πιο θρυλικό ήρωα της ελληνικής μυθολογίας: τον Ηρακλή.

Μια σύγχρονη θεατρική διασκευή που ζωντανεύει τον μαγικό κόσμο των αρχαίων αφηγήσεων, συστήνοντας στα παιδιά με τρόπο ευχάριστο και κατανοητό την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η ελληνική μυθολογία, γεμάτη ήρωες, θεούς και δοκιμασίες, αποτελεί έναν ανεξάντλητο θησαυρό γνώσης και φαντασίας. Μέσα από την ιστορία του Ηρακλή, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ιστορίες που μεταφέρουν διαχρονικά μηνύματα και αξίες.

Η παράσταση χρησιμοποιεί την τεχνολογία “projectionmapping” (εναλλασόμενες προβολές σκηνικού), μεταμορφώνοντας τη σκηνή σε έναν εντυπωσιακό μυθικό κόσμο, όπου θεοί και θνητοί συνυπάρχουν, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με ευφάνταστες χορογραφίες, φαντασμαγορικούς φωτισμούς, θεατρική δράση που συνδυάζει το σώμα, το φως και τη σκιά καθώς και πρωτότυπη μουσική, η οποία ερμηνεύεται ζωντανά επί σκηνής, δημιουργώντας μια πολυαισθητηριακή θεατρική εμπειρία.

Στη διασκευή συναντάμε θρυλικούς χαρακτήρες, όπως:

τον σκοτεινό και επιβλητικό Άδη,

τον σοφό και επίμονο Φιλοκτήτη,

τη δυναμική και τρυφερή Μεγάρα,

καθώς και τους 12 άθλους του Ηρακλή , παρουσιασμένους με χιούμορ, φαντασία και έντονη θεατρική δράση.

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες και φιλοδοξεί, μέσα από το θέατρο και τη μυθολογία, να αναδείξει αξίες όπως η γενναιότητα, η ενσυναίσθηση, η υπευθυνότητα, η δικαιοσύνη, η αυτοθυσία, η δύναμη της φιλίας και η αγάπη. Ο Ηρακλής παρουσιάζεται όχι μόνο ως υπερήρωας, αλλά ως ένας άνθρωπος που εξελίσσεται μέσα από τις δοκιμασίες του, μαθαίνοντας να μετατρέπει τη δύναμη σε ευθύνη.

Το Μαγικό Καραβάνι συνεχίζει να δημιουργεί παραστάσεις που συνδυάζουν την καλλιτεχνική ποιότητα με την εκπαιδευτική διάσταση , φέρνοντας τη μυθολογία πιο κοντά στα παιδιά, μέσα από τη σύγχρονη θεατρική γλώσσα και τις νέες τεχνολογίες.

Συντελεστές:

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Δανάη Μιχοπούλου

Κινησιολογία – χορογραφίες – βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Νεφέλη Δούκα

Πρωτότυπη μουσική: Emm Tyman

Ηχητικός και φωτιστικός σχεδιασμός: Θοδωρής Θεοχαρόπουλος

Σχεδιασμός προβολών: Δανάη Μιχοπούλου

Ειδικές κατασκευές: Ειρήνη Βαλεντή

Κοστούμια: Μαγικό Καραβάνι

Επικοινωνία: Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας – StageTales

Παραγωγή: StageTales

Πρωταγωνιστούν:

Κωσταντίνα Αργυροπούλου, Σπύρος Βαρβαγιάννης, Δανάη Μιχοπούλου, Γιώργος Τάτσης Γιάννης Σίμος, Αλέξανδρος Παυλίδης

Πληροφορίες Παράστασης

Κατάλληλη για παιδιά από 3 ετών

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

Ώρα έναρξης για όλες τις παραστάσεις: 21:00

Τιμές Εισιτηρίων :

Προπώληση: 11 Ευρώ

Ταμείο: 13 Ευρώ

Προπώληση Εισιτηρίων :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/iraklis-o-iroas-ton-thniton