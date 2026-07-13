Μετά την εκρηκτική περσινή edition του, το River Party συνεχίζει να γράφει ιστορία και επιστρέφει το 2026 πιο δυνατό, πιο ανανεωμένο και με ένα lineup που θα συζητηθεί!

Η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει και φέτος το καλοκαίρι στο 46ο River Party.

Τρεις ημέρες κοντά στη φύση με δραστηριότητες, μουσική και παρέες που γίνονται ένα, μας περιμένουν για μια ακόμα χρονιά στο Νεστόριο Καστοριάς. Ο αγαπημένος βάτραχος επιστρέφει με μεγάλα κέφια και καλεί χιλιάδες φίλους της μουσικής, της φύσης και της ελευθερίας σε ένα τριήμερο που τα έχει όλα!

Από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, το 46ο River Party REBOOT μετατρέπει το μαγευτικό τοπίο στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, σε σημείο συνάντησης για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο δυνατές ζωντανές εμφανίσεις, εκπλήξεις και αμέτρητες στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Με δωρεάν camping, σημαντικά αναβαθμισμένες υποδομές, νέες εμπειρίες και τη μοναδική ενέργεια που μόνο το River Party μπορεί να προσφέρει, το φετινό καλοκαίρι έχει ήδη τον προορισμό του.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λόγος Τιμής

Apon

Νέγρος του Μοριά

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ελένη Φουρέϊρα

Πάνος Βλάχος

Pindos Atletico

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

This is Michael (The Ultimate Michael Jackson Show)

Light

Pan Pan

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΡΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ