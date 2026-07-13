Πρώτη Ύλη_3: Μυθολογία και Ποίηση

Το Αρίων Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 με την τρίτη θεματική του ενότητα υπό τον τίτλο «Πρώτη Ύλη_3: Μυθολογία και Ποίηση».

Από τις 31 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, ο Μόλυβος και η Αγία Παρασκευή στη Λέσβο θα αποτελέσουν το σκηνικό για τις τέσσερις όψεις μιας παράστασης: μια σειρά από πρωτότυπες συμπράξεις που περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικό θέατρο, βιωματικές δράσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια, που γεφυρώνουν την ιστορία, τον μύθο και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι εκδηλώσεις του 14ου Αρίων Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου στον Πολυχώρο Πολιτισμού “Δεσμός” στον Μόλυβο, και στις 3 Αυγούστου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή.

Διοργάνωση: Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κορίνα Βουγιούκα



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