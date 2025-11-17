Αφιέρωμα στη Sofia Gubaidulina

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τιμά, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη σπουδαία σύγχρονη Ρωσίδα συνθέτρια Sofia Gubaidulina, που έφυγε από τη ζωή στις 13 Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Το πλούσιο έργο της έχει περιγραφεί ως ‘μία εξερεύνηση των εντάσεων μεταξύ της δυτικής και της ανατολικής μουσικής’ και χαρακτηρίζεται από μία σπάνια συναισθηματική ένταση.

Ο Γεώργιος Φαρούγγιας ερμηνεύει το υπέροχο κοντσέρτο για φαγκότο της τιμώμενης δημιουργού, με τη συνοδεία των χαμηλών εγχόρδων της Κ.Ο.Θ.. Πρόκειται για ένα κωμικοτραγικό παιχνίδι ρόλων ουσιαστικά, όπου το φαγκότο εμφανίζεται ως ένας χαρακτήρας τύπου Τσάρλι Τσάπλιν προσπαθώντας να καταπολεμήσει τις κοινοτοπίες γύρω του, τις οποίες εκφράζουν τα έγχορδα, όμως τελικά υποκύπτει και εντάσσεται στο περιβάλλον γύρω του. Το μεταμοντέρνο “Silent Music” είναι ένα σύγχρονο αριστούργημα του Ουκρανού συνθέτη Βαλεντίν Σιλβέστροφ με δραματικό χαρακτήρα και έντονα συναισθήματα, που ξετυλίγονται ως αναμνήσεις μέσα από μία μάλλον μελαγχολική διάθεση. Το ενδιαφέρον μουσικό ταξίδι ολοκληρώνεται με την υστερο-ρομαντική σερενάτα εγχόρδων του Τσαϊκόφσκι, που την έγραψε με σκοπό να γράψει κάτι τόσο μελωδικό και άρτιο όσο οι συνθέσεις του ινδάλματός του, του Μότσαρτ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

