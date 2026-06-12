“Buster Keaton: The General” με τον Στάθη Άννινο

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 21:00, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άννινος, ένας από τους πλέον πολυδιάστατους μουσικούς της γενιάς του, συνοδεύει ζωντανά με πιάνο και live electronics την ταινία The General του Buster Keaton, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο και δυναμικό soundtrack και γιορτάζοντας μαζί μας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας ίσως κωμωδίας του κινηματογράφου: Κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου, ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει κατασκόπους της Ένωσης που κλέβουν την ατμομηχανή του και απαγάγουν την αγαπημένη του, ξεκινώντας μια ξεκαρδιστική καταδίωξη γεμάτη ασταμάτητη δράση, επικίνδυνα ακροβατικά, και ρομαντισμό.

Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο Κήπος του Μεγάρου φιλοξενεί ένα αριστούργημα του βωβού κινηματογράφου. Φέτος τον Κήπο επισκέπτεται ο Buster Keaton, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε ένα από τα πιο καθοριστικά -και ταυτόχρονα ξεκαρδιστικά- επιτεύγματα του σινεμά.

Το The General επαναπροσδιόρισε την κωμωδία και τον κινηματογράφο μέσα από μεγάλης κλίμακας, ρεαλιστικές σκηνές δράσης, ακριβή οπτική αφήγηση χωρίς διάλογο, καθώς και πρωτοποριακή σκηνοθεσία και μοντάζ. Η χρήση πραγματικών τρένων, παράτολμων ακροβατικών, και μακρών πλάνων δημιούργησε ένα νέο πρότυπο κινηματογραφικού ρεαλισμού, αλλά και τεχνικής αρτιότητας και φιλοδοξίας.

Η αφοσίωση του Buster Keaton στην αυθεντικότητα και την τεχνική ακρίβεια αποτελεί πλέον μέρος του μύθου του ίδιου και της ταινίας. Ένας μύθος που, μέσα από την τέλεια ισορροπία χιούμορ, θεάματος και έντασης, συνεχίζει να εμπνέει έως και σήμερα, έναν αιώνα μετά, δημιουργούς και θεατές παγκοσμίως.

Συμπαραγωγή

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Μορφωτικό & Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Βρείτε πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/buster-keaton-the-general-me-ton-stathi-annino/

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Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

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