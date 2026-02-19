«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος – Φωνή ἐν τῇ ἐρήμῳ»

της Ευτυχίας Κ. Αργυροπούλου

Ιστορικό – Θρησκευτικό Δράμα

Η νέα θεατρική παραγωγή της R.M. Light «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος – Φωνή ἐν τῇ ἐρήμῳ» κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα, στο Θέατρο ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ (Ευμολπιδών 13 - Κεραμεικός), από 20 Φεβρουαρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 18:45.

Στη συνέχεια, από τις αρχές Απριλίου, η παράσταση περιοδεύει σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το έργο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος – Φωνή ἐν τῇ ἐρήμῳ» αποτελεί ένα έντονα δραματικό και πνευματικό ιστορικό έργο, εμπνευσμένο από τo βίο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και συγκεκριμένα από τη σύγκρουση ανάμεσα στον Ιωάννη, τον Ηρώδη, την Ηρωδιάδα και τη Σαλώμη.

Αντλεί τη δραματουργική του βάση από τα Ευαγγελικά κείμενα, την εκκλησιαστική παράδοση και τη θρησκευτική ποίηση, καθώς και από την παγκόσμια δραματουργία, διατηρώντας το λυρικό και συμβολικό ύφος του πρωτότυπου έργου.

Το έργο εστιάζει στις τελευταίες στιγμές του Ιωάννη του Προδρόμου μέσα στη φυλακή: μια πορεία σιωπής, αγώνα και πνευματικού φωτισμού, σε αντίστιξη με την παρακμή της κοσμικής εξουσίας.

Ο Ηρώδης αποκαλύπτεται ως διχασμένος άρχοντας, αιχμάλωτος του φόβου και της ενοχής.

Η Ηρωδιάδα ενσαρκώνει την αλαζονεία της εξουσίας και τη δίψα για εκδίκηση.

Η Σαλώμη μετατρέπεται σε τραγικό πρόσωπο, παγιδευμένο ανάμεσα στον πόθο, την ενοχή και την πνευματική αφύπνιση.

Η παράσταση οδηγεί τον θεατή σε μια εσωτερική διαδρομή: από το σκοτάδι της ανθρώπινης εξουσίας, στο φως της θυσίας και της αλήθειας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μενέλαος Β. Τζαβέλλας και η Ευτυχία Κ. Αργυροπούλου.

Ο Μενέλαος Β. Τζαβέλλας είναι ο μοναδικός σύγχρονος σκηνοθέτης στην Ελλάδα που έχει αφιερώσει συστηματικά το έργο του στο θεατρικό θρησκευτικό δράμα, αναβιώνοντας το είδος με σύγχρονη αισθητική και βαθύ σεβασμό στην πνευματική του διάσταση.

Με παραστάσεις που γνώρισαν θερμή αποδοχή και άφησαν έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα στο κοινό, όπως «Το Δάκρυ της Παναγίας» και «Άγιος Νεκτάριος», επιστρέφει με μια νέα σκηνική σύνθεση υψηλής πνευματικής δύναμης.

Το κείμενο υπογράφει η Ευτυχία Κ. Αργυροπούλου σε λυρική ποιητική μορφή.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Σταύρος Βόλκος – Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Γωγώ Φάκου Θεοδωράκη – Ηρωδιάδα

Ιωάννα Μαρμάρου – Σαλώμη

Σπύρος Σουρβίνος – Ρωμαίος Φύλακας

Ευτυχία Αργυροπούλου – Μάρθα

Και ο Χρήστος Κάλλοου – Ηρώδης Αντίπας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Ευτυχία Κ. Αργυροπούλου

Σκηνοθεσία: Μενέλαος Β. Τζαβέλλας – Ευτυχία Κ. Αργυροπούλου

Μουσική Επιμέλεια: Μενέλαος Β. Τζαβέλλας – Βασίλης Κωνσταντουλάκης

Χορογραφία – Κινησιολογία: Ελένη Μαρμάρου

Εικαστική επιμέλεια: Χριστίνα Μπαλή

Φωτογράφιση / Trailer: Βαγγέλης Κάλλοου

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση

Γραφιστική Επιμέλεια: Μαρία Νίτσιου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός (Ευμολπιδών 13 – Κεραμεικός)

Έναρξη: 20 Φεβρουαρίου

Ημέρες: Παρασκευή & Σάββατο, 18:45

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 17€

Προπώληση εισιτηρίων: Master Tickets

https://www.ticketmaster.gr/agios-iwannhs-o-prodromos-fwnh-en-th-erhmw_sen_2007617.html