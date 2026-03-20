Αντώνης Καστρινάκης: Αναδρομική έκθεση που μυρίζει… θάλασσα στο Μουσείο Μπενάκη

Ο εικαστικός Αντώνης Καστρινάκης παρουσιάζει, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς επιλεγμένα έργα από τη δημιουργική του πορεία από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα. Μέσα από εξήντα διαφορετικά έργα η έκθεση "Η αλμύρα της μνήμης", αποτυπώνει τη δημιουργική διαδρομή σαράντα χρόνων του καλλιτέχνη, παρουσιάζοντας έργα άγνωστα στο ευρύ κοινό, που υμνούν τη χαρά της ζωής και της συντροφικότητας.

Μέσα από ενότητες έργων όπως τα «Τραπέζια», οι «Χαρτοσακούλες», τα «Ερωτικά» κ.ά. αναδεικνύεται μια ζωγραφική «αυτοβιογραφική, χωρίς ποτέ να γίνεται αυτοαναφορική, που κάνει τον θεατή συνδαιτημόνα» και αναδεικνύει τις τεχνικές, τις υφές, τα χρώματα και τα υλικά που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης. Από τη μεριά του, ο Αντώνης Καστρινάκης εξήγησε πως «μου αρέσει το καλό φαγητό, η συντροφικότητα, το να μοιράζομαι – γι’ αυτό και τα τραπέζια είναι ένα θέμα που εμφανίζεται συχνά στη δουλειά μου».

Ενότητες έργων όπως τα «Τραπέζια» και τα «Ερωτικά», αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο σπουδαίες αξίες της ζωής, όπως η συντροφικότητα, η επικοινωνία και η συμμετοχή. Η ζωγραφική του Καστρινάκη είναι η απεικόνιση της ζωής και της προσωπικότητάς του, χωρίς όμως να είναι αυτοαναφορική. Στα έργα του θα συναντήσουμε και τις δικές μας στιγμές, θα δούμε εικόνες που και εμείς έχουμε αντικρίσει, ταξίδια που και εμείς έχουμε ονειρευτεί. Εν ολίγοις, είναι η αποθέωση μιας ιδανικής καθημερινότητας φτιαγμένης με υλικά ταπεινά, αλλά αγαπημένα.

Οι φανταστικές ζωγραφικές συνθέσεις του Καστρινάκη χαρακτηρίζονται από έντονα κορεσμένα χρώματα και μια «αφελή» οπτική γλώσσα. Αυτή η αισθητική επιλογή είναι σκόπιμη και αντανακλά μια συνειδητή αντίσταση στην ακαδημαϊκή τελειότητα και στην οπτική ψευδαίσθηση υπέρ της άμεσης και πηγαίας έκφρασης. Τα έργα του γιορτάζουν τόσο τη χαρά της ζωής όσο και τη χαρά της ίδιας της ζωγραφικής. Για τον Καστρινάκη, η ζωγραφική είναι αυτοσκοπός: μια δραστηριότητα που παράγει νόημα μέσα από την ίδια της την εκτέλεση.Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό δίγλωσσο κατάλογο,(ελληνικά και αγγλικά) με κείμενα των επιμελητών αλλά και αναπαραγωγές έργων που δεν ήταν δυνατόν λόγω του περιορισμένου χώρου να συμπεριληφθούν στην έκθεση, έτσι ώστε ο επισκέπτηςνα έχει μια πλήρη εικόνα του έργου του.

Αντώνης Καστρινάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Αποφοίτησε το 1980 από τη Σχολή Βακαλό. Μεταξύ των καθηγητών του ήταν ο Παναγιώτης Τέτσης, o Γιάννης Βαλαβανίδης, o Βαγγέλης Δημητρέας και η Ελένη Βακαλό. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 17 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1999 στρέφεται κατά κύριο λόγο στη γλυπτική και τις κατασκευές και δημιουργεί, με θέμα το καράβι, μια ιδιαίτερη φόρμα που τον χαρακτηρίζει. Παράλληλα, συνεχίζει τη ζωγραφική με διάφορα υλικά, λάδια, ακρυλικά, μολύβια και κραγιόνια, παρουσιάζοντας μεγάλες ενότητες έργων.

Διάρκεια έκθεσης : 12 Μαρτίου 2026 - 24 Μαΐου 2026

Εισιτήρια: 5-6 ευρώ