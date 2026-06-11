Thessaloniki Pride “Σπάσε τον Κώδικα”

Τον Ιούνιο μήνα αφιερωμένο στην ΛΟΑΤΚΙ+ υπερηφάνεια, το Thessaloniki Pride επιστρέφει για 14η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα πολυήμερο φεστιβάλ ορατότητας, έκφρασης και διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων.

Το 14ο Thessaloniki Pride θα λάβει χώρα από τις 15 ως τις 20 Ιουνίου και θα κορυφωθεί, όπως πάντα, την τελευταία μέρα, το Σάββατο 20 Ιουνίου με τη μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας στους δρόμους της πόλης και τη συναυλία που ακολουθεί.

Με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον Κώδικα», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας, καλώντας το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις, προβολές καλλιτεχνικές δράσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις και ανοιχτές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο. Ταυτόχρονα έχει διατεθεί δημόσια και το επικοινωνιακό υλικό του φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα μαζί με τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της διοργάνωσης θα παρουσιαστούν στη φετινή συνέντευξη τύπου, που θα παραχωρηθεί την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 11:30 στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (Εθνικής Αμύνης 27, 1ος όρ.).

Όπως κάθε χρόνο, το Thessaloniki Pride υλοποιείται με τη συνέργεια οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων, καλλιτεχνών και εθελοντών, που επιδιώκουν να δημιουργούν κάθε χρόνο έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου, αναδεικνύοντας τα επίκαιρα μηνύματα και καλώντας όλον τον κόσμο να συμβάλει στη μεγάλη αυτή γιορτή διεκδίκησης με αίτημα την αγάπη και την αποδοχή.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, 102fm, 95.8fm